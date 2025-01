Giornata no per la Gioiella Prisma Volley Taranto, 3-1 la prima del 2025

Gli acciacchi, gli errori e la sfortuna pesano nella prima partita del 2025 della squadra allenata da Coach Boninfante che oggi in campo ritrova anche l’infortunato Fabrizio Gironi e Filippo Lanza

Tanto ancora da fare per la Gioiella Prisma Volley Taranto che cade in casa 3-1 contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza. Gli acciacchi, gli errori e la sfortuna pesano nella prima partita del 2025 della Gioiella Prisma che oggi in campo ritrova anche l’infortunato Fabrizio Gironi e Filippo Lanza. Gas Sales Piacenza che lascia a casa Simon causa infortunio e ritrova in campo Mandiraci al rientro dall’infortunio. Pesano gli errori in ricezione per una Taranto che durante la partita resta sempre agganciata alla potenza piacentina.

Primo servizio a cura di Brizard, Taranto conquista subito il punto grazie alla veloce di D’heer. Pareggia subito Piacenza. Santangelo conquista il vantaggio di Taranto grazie ad un mani out da manuale. Muro incredibile di Tim Held, il Palamazzola è in festa. Ancora Taranto in vantaggio, 13-9, Anastasi (coach Piacenza) chiama subito il time out. Piacenza torna in gara, 15-14 per Taranto. Tim Held supera in altezza Brizard e conquista il punto. Romanò la chiude nei tre metri, 18-16 per la formazione di casa. Pareggia i conti Piacenza con il trentottesimo punto del primo parziale. Gueye porta Piacenza a +2, time out Boninfante. La palla si insacca tra Roamy Alonso e la rete, set point per Piacenza (23-24). È out il servizio di Maar, 24-24. Santangelo sbaglia in attacco concedendo una nuova possibilità di set point a Piacenza che concede una freeball, nuova parità al Palamazzola. Finisce 29-31 il primo parziale con Piacenza che si porta 1-0 nello score del match. Il top scorer è Held con sette punti sul tabellino.

Il secondo set si apre sulla falsariga della fine primo set, con Taranto che conduce ma lo scambio è sempre aperto. Taranto in triplo vantaggio, 8-5 dopo poco. Muro a una mano di Alonso, alzata di Zimmermann e punto Taranto. Filippo Lanza show, 15-9 Taranto e time out Anastasi. Mandiraci subentra e conquista il 18-13. 22-17 vola la Gioiella Prisma Volley Taranto. Tim Held, oggi fenomenale, conquista un mani out prezioso, è set point per Taranto. Ace di Mandiraci, 24-21. Finisce 25-21 per Taranto il secondo set, top scorer Filippo Lanza con cinque punti a tabellino.

Il terzo set inizia con un vantaggio doppio per Piacenza, 0-2.Monsterblock di Tim Held che vale il 4-3. Pareggia i conti Piacenza, 9-9.Ritorna a macinare punti Fabrizio Gironi, è suo il 14-15. In campo nuovamente Santangelo, esce Gironi. Time out Taranto sul 20-16, Piacenza più in partita. Taranto si risveglia dopo il time out, 20-18, time out Anastasi. Quattro set point Piacenza, 24-20. Maar spreca al servizio il primo set point. Ace di D’heer che annulla anche il secondo set point. Mandiraci attacca out, 24-23. Chiude 25-23 Piacenza con un mani out. I top scorer del set sono Maar e Romanò con sette punti.

Il quarto set si apre con un pronto 4-2 per la Prisma. Pareggia Piacenza grazie ad un mani out su Tim Held, 8-8. Invasione di Piacenza sull’attacco del subentrato Gironi, nuovo vantaggio Taranto 11-10. Filippo Lanza supera tutti in attacco, è imprendibile la schiacciata del 10 tarantino, 15-14. Ace di Piacenza, risponde Boninfante con il time out. Monster block di Wout D’heer, time out Piacenza. 22-20 Piacenza, time out Boninfante. Match point Piacenza, 24-21. Held annulla il primo dalla seconda linea. Finisce 25-22 la partita delle 15:30 con Taranto adesso obbligato a seguire a distanza le sfide di Monza (impegnata contro la Power Volley Milano domani) e Grottazzolina (impegnata oggi contro Padova) per la lotta salvezza.