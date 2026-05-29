I Giochi del Mediterraneo entrano nel vivo

Effettuati i sorteggi dei cinque sport sport di squadra. Il presidente Massimo Ferrarese: “Siamo entrati nella fase più bella”

Con i sorteggi dei gironi dei cinque sport di squadra, i XX Giochi del Mediterraneo sono ora più vicini. Il 21 agosto e alle porte e Taranto ha vissuto in primo adrenalinico, assaggio di ciò che sarà attraverso urne e palline al cui interno sono gelosamente custoditi i nomi delle nazionali partecipanti. Ovviamente l’Italia sarà presente a tutte le competizioni, pronta a ricevere il supporto degli sportivi tarantini e pugliesi. Il presidente del Comitato Organizzatore dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, Massimo Ferrarese, ha fatto gli onori di casa: «Ho iniziato da solo questa avventura, mentre oggi afferma – ci sono tantissimi collaboratori. Riflettevo che non si parla più di progettazione e di gare, ma finalmente siamo entrati in una fase più bella e appassionante come quello di un sorteggio. Non conto più i giorni che mancano ai Giochi perché mi verrebbe l’ansia solo a pensarci, ma posso dire che qui a Taranto stiamo organizzando i Giochi più belli di sempre».



Presente anche il direttore generale dei Giochi, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Londra 2012, Carlo Molfetta, che ha sottolineato: «Questa è una serata speciale, perché stiamo passando la parola agli atleti. I nostri progetti – sostiene – smettono di essere tali e diventano realtà. Organizzare dei Giochi di questa portata è qualcosa di complicato. Dietro ogni dettaglio ci sono persone che lavorano con straordinaria dedizione. Li ringrazio come devo dire grazie alla città di Taranto, pronta ad aprire le sue porte».



Dalle parole ai fatti e allora nel calcio l’Italia femminile è stata inserita nel gruppo B con Slovenia e Kosovo, quella maschile (B) con Kosovo, Algeria e Albania. Nella pallamano l’Italia maschile è nel girone A, assieme a Egitto, Portogallo e Kosovo; nella pallavolo, invece, azzurri con Grecia e Portogallo (A) e azzurre (A) assieme a Serbia, Egitto, Bosnia Erzegovina e Siria. Nel basket 3×3, gli uomini (D) affronteranno Spagna, Tunisia e Bosnia Erzegovina, invece le donne (C) se la vedranno con Grecia e Kosovo. Infine, nella pallanuoto gli uomini saranno impegnati con Spagna, Bosnia Erzegovina e Turchia.