Vittorio Ardito conquista la terza edizione della Dolphin Cup

La Quero Chiloiro replica il grande successo con la boxe in masseria

Il pomeriggio di boxe alla Masseria Ruina, nella data di replica di sabato 23 maggio ha registrato un altro successo grazie alle belle prestazioni degli atleti in gara per la “Dolphin Cup”, nella sua terza edizione dedicata al Memorial Cazzato, per il quale erano presenti i parenti di Francesco Cazzato, pugile della Quero-Chiloiro che ha disputato 41 gloriosi match negli Anni Novanta, e di suo figlio Mimmo, atleta del settore giovanile.

La boxe in masseria è stata ospitata nel casale del vicepresidente della Quero-Chiloiro, Goffredo Santovito, all’insegna dei valori della noble art e degli amici che hanno calorosamente accolto l’iniziativa valevole come terza manifestazione indetta dalla società di boxe tarantina del 2026.

L’under 19 Vittorio Ardito, con l’incontro disputato nella categoria dei 65 kg contro Mattia Tarì della Authentic gym Fasano, si è aggiudicato la III edizione della Dolphin Cup, in uno dei match risultato sicuramente tra i più belli e competitivi della giornata.

Il pugile tarantino ha cercato di accorciare subito la distanza contro il fasanese dalla boxe più tecnica, per poi cambiare tattica durante il match utilizzando un più efficace pugilato di contrattacco con il quale ha superato il bravo avversario. Una bella promessa della boxe il giovane Ardito, che si afferma con uno score di 9 vittorie, 4 pari e 5 sconfitte.

Tra le vittorie tarantine si segnalano anche quella di Mattia Scarano negli under 17 66 kg che ha battuto Daniel De Carlo gestendo il match con esperienza; Mattia Suppressa che si è aggiudicato un match equilibrato negli élite 75 kg contro Onofrio Giangrande della Authentic gym, l’élite 80 kg Francesco Poli che ha messo colpi significativi superando Francesco De Santis e quella dell’under 17 60 kg Gennaro Pontrelli che ha vinto contro Matteo Gargaro delle Fiamme oro sez. giovanile di Brindisi, grazie a un attacco deciso e incisivo.

Termina in pareggio, invece, il match tra gli élite 65 kg Lorenzo Macrì della Quero e Giuseppe Falcone della Olimpia di Ginosa: il primo ha fatto il match più tecnico mentre il secondo si è espresso con colpi ben affermati. Sconfitta onorevole per Helal Rafat contro Matteo Quaranta delle Fiamme oro: dopo una prima buona ripresa, Rafat ha proseguito con coraggio contro un avversario tecnicamente superiore.

La giornata ha visto anche tre interessanti derby tarantini finiti in parità, tra Nicholas Acquaro e Pietro Patruno, Antonio Attanasio e Mattia Galetta, e i debuttanti Cataldo Novellino e Simone Cesarano. In apertura, spazio gli allievi della Quero che hanno gareggiato nello sparring-io: Mattia Corvace, Alessandro Locapo, Nathan Catapano, Junior Chiedi, Angelo Agneta e Anwar Youssef.