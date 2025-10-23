Il Maglie ferma il Taranto

Rossoblù bloccato sull’1-1 e privati della vetta

Il Taranto, con il Toma Maglie, non va oltre l’1-1, confermando una complessiva tradizione non positiva. Il pari è pesante e fa perdere la vetta in favore del Brindisi.

Nel 4-2-3-1, così come un panchina, non trova posto il neo arrivato Losavio. Dunque Imoh resta la punta, con alle spalle Calabria, Russo e Monetti. In difesa Konaté torna titolare e manda Brunetti in panchina.

Grande occasione per il Taranto al 6′ da tiro dalla bandierina: Delvino spara in corsa di destro senza centrare lo specchio. Il Maglie non resta a guardare e 17′ Fernandez conclude dal limite e fa la barba al palo.

I salentini bloccano le linee di passaggio e le difficoltà aumentano. Una via di uscita, comunque non risolutiva, arriva dalle fasce al 36′ sulla palla messa in mezzo da Hadziosmanovic per Imoh, stacco a due metri dalla porta difesa da Catelli e palla alta.

Nella ripresa, al 3′ Derosa tenta la sortita offensiva con un sinistro a fil di palo. Al 17′ Danucci cambia l’attacco: fuori Russo e Imoh, dentro Malltezi e Kordic. Quest’ultimo ha una buona chance al 23′ sul cross di Marino, con deviazione aerea a lato. Finalmente al 33′ il gol che fa esplodere lo stadio Italia ed è Di Paolantonio che risolve in mischia. Al 90′ il pareggio nel primo dei 7 minuti di recupero di Castellaneta ed è un gran gol.

TARANTO-TOMA MAGLIE 1-1

RETE 33′ st Di Paolantonio, 46′ st Castellaneta (M)

TARANTO (4-2-3-1): De Simone; Hadziosmanovic, Delvino, Konate (35′ st Brunetti), Derosa; Marino, Di Paolantonio; Monetti (43′ st Terrana), Russo (17′ st Kordic) Calabria (43′ st Etchegoyen); Imoh (17′ st Malltezi). A disp.: Fallani, Rafanelli, Souare. All.: Danucci.

TOMA MAGLIE (4-2-3-1): Catelli; Tecci, (10′ st Ongania) Cressa, Amato, Guevara; Martina (37′ st Castellana), Mutisi (47′ st De Luca) Carabajal, Fernandez, Duarte (21′ st Bah); Alfarano. A disp.: Carretta, Giannuzzi, Mazzei, Negro, Urso. All.: Giuliatto.

ARBITRO: Mantuano di Bari.

NOTE: ammoniti Hadziosmanovic (T), Martina, Diarrea. (M). Angoli 10-5 per il Maglie