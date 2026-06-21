Julius Iannitti, l’ ultrarunner ha raggiunto Parigi

La sfida Enduroman Arch 2 Arc è un viaggio che collega due delle città più belle del mondo, Londra e Parigi, attraverso corsa, nuoto e ciclismo

Julius Iannitti torna a far parlare di sé: il cittadino di Castellaneta Marina, molisano di nascita, ha compiuto una nuova incredibile impresa! Poco fa ha raggiunto l’Arco di Trionfo, a Parigi, punto di arrivo del triathlon Arch 2 Arc.



La sfida Enduroman Arch 2 Arc è un viaggio che collega due delle città più belle del mondo, Londra e Parigi, attraverso corsa, nuoto e ciclismo. Il cronometro inizia a ticchettare quando l’atleta parte da Marble Arch a Londra e non si ferma fino a quando non raggiunge l’Arco di Trionfo a Parigi.

Solo 66 atleti sono riusciti a completare la sfida e, di questi, sette l’hanno portata a termine senza muta. Julius Iannitti è il 67esimo nel mondo ad esserci riuscito!

Il percorso di corsa attraversa le trafficate strade del centro di Londra e si snoda attraverso la periferia fino al Kent. Non è pianeggiante; alcune salite metteranno alla prova le gambe stanche. Folkestone offre il primo scorcio di mare, ma resta un’ultima salita e ancora qualche chilometro da percorrere prima di raggiungere Dover. La corsa termina sul lungomare, vicino al porto.

La traversata del Canale della Manica è una delle nuotate di lunga distanza più impegnative al mondo a causa della temperatura dell’acqua e delle maree.

I partecipanti alla sfida Arch 2 Arc possono scegliere se indossare una muta (o meno) per questa tappa. La distanza più breve tra la costa inglese e quella francese è di 21 miglia, ma l’effetto delle maree fa sì che i percorsi di nuoto siano più lunghi.



La tappa in bicicletta rappresenta l’ultimo sforzo per raggiungere Parigi. Il percorso segue la strada costiera ondulata da Calais, offrendo ai partecipanti la possibilità di pedalare lungo la Manica prima di addentrarsi nell’entroterra. Il tragitto scende attraverso i villaggi e risale più volte prima di spianare appena fuori Parigi. Da lì in poi, è un susseguirsi di traffico, semafori e pavé fino al traguardo presso l’Arco di Trionfo.

Julius Iannitti ci è riuscito: è partito da Londra ed è arrivato a Parigi, attraversando la Manica a nuoto.

Per lui non è assolutamente la prima sfida vinta: il suo palmares comprende già: