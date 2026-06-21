Pugilistica, face to face tra Rossetti e Faraoni

Si svolgerà il prossimo 4 luglio l’ evento prestigioso per i 110 anni della Federazione Pugilistica italiana

Venerdì 19 giugno presso la sala Carlo Scarpa del Museo Nazionale delle Arti MAXXI a Roma si è svolta la conferenza stampa del prestigioso evento del 4 luglio che celebrerà i 110 anni della Federazione Pugilistica Italiana nell’organizzazione TAF-De Carolis che si terrà al PalaTiziano di Roma. Si tratta – fanno sapere – di una delle manifestazioni pugilistiche nazionali più importanti degli ultimi tempi, incentrata sull’EBU silver dei pesi gallo tra Forte e Picardi, di cui il co-main event sarà proprio il titolo italiano dei pesi medi tra il tarantino Rossetti e il romano Faraoni; nella fight card si svolgeranno anche il titolo italiano dei pesi massimi tra Carlesimo e Morejon e il mondiale IBO femminile dei pesi leggeri tra Noutcho e Tulcan.

Al centro dei riflettori – affermano – si colloca il venticinquenne Giovanni Rossetti, pugile della Quero-Chiloiro promosso da Mario Loreni, che disputerà il titolo italiano pesi medi, al momento vacante, contro il trentunenne Francesco Faraoni. Una sfida di riscatto per Rossetti, già campione italiano nel 2022 e campione WBA del Mediterraneo nel 2025, che cercherà di riconquistare il primato della scena professionistica italiana in una contesa ad armi pari tra due pugili dalla boxe tecnica e tenace che regaleranno sicuramente uno dei match più belli dell’anno.

Giovanni Rossetti, in preparazione per il grande appuntamento, oltre alle incessanti sessioni di sparring nella palestra Quero di Taranto e a un’attenta preparazione tecnico-tattica e atletica, ha perfezionato nelle ultime settimane la sua boxe in un training camp a Torre Lavega in Spagna, in cui è stato accompagnato dal tecnico Francesco D’Arcangelo per confrontarsi duramente con il forte Jose Luis Navarro, campione EBU silver e sfidante al titolo europeo dei pesi supermedi.



A due settimane dalla sfida, nel Face to Face della conferenza stampa alla presenza del presidente della FPI Flavio D’Ambrosi e di Mediaset che darà in diretta l’evento del 4 luglio, Rossetti di fronte al suo avversario si è mostrato determinato a vincere e nel voler riportare a Taranto il titolo tricolore.