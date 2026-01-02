Il ritorno di Guastamacchia in rossoblù

Il centrale di difesa torna dopo cinque anni

Nuovo ingresso nella rosa del Taranto. Da oggi vi farà parte anche Antonio Guastamacchia, vecchia conoscenza del calcio rossoblù. Correva la stagione 2020/21 quando il difensore centrale venne chiamato in causa dall’allora tecnico Giuseppe Laterza per 27 volte. Fu un’esperienza felice, che culminò con la promozione dalla Serie D alla Serie C. Dopo l’esperienza tarantina, sin dal torneo 2022/23 Guastamacchia trovò l’intesa con il Casarano, con cui quest’anno ha disputato 9 partite.

Crediti foto: SS Taranto Calcio