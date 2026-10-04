domenica 4 Ottobre 26
CP

Il Taranto cade a Canosa

Sport

Articoli Correlati

Il Taranto verso Canosa

CP -
Mister Luca Tiozzo, oggi pomeriggio, ha presentato così la sfida in conferenza stampa senza nascondere l'importanza dei tre punti ma evitando di caricare la...
Read more

Comune-Ladisa, c’eravamo tanto amati

Vittorio Galigani -
Torna in campo Legends Global. La comunicazione riservata che il direttore generale del Comune, Marco Lesto, avrebbe fatto recapitare ai vertici della multinazionale americana...
Read more

Bonavolontà torna nel Taranto

CP -
Lo comunica la società sportiva rossoblù nella nota stampa Il Taranto ha acquisito un nuovo giocatore. Angelo Bonavolontà. Classe 2000, nato ad Avellino, il centrocampista...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand