Il Taranto verso Canosa

Mister Luca Tiozzo, oggi pomeriggio, ha presentato così la sfida in conferenza stampa senza nascondere l’importanza dei tre punti ma evitando di caricare la partita di significati eccessivi

Domani Taranto è chiamato a un altro esame significativo. La trasferta che si disputerà a Canosa rappresenta uno dei primi appuntamenti pesanti della stagione, contro una formazione che precede i rossoblù in classifica e che punta alle zone alte. Mister Luca Tiozzo, oggi pomeriggio, ha presentato così la sfida in conferenza stampa senza nascondere l’importanza dei tre punti ma evitando di caricare la partita di significati eccessivi: “Vogliamo dare continuità a quello che stiamo facendo. Ogni partita ci permette di crescere e ogni giorno passato insieme ci aiuta a costruire la nostra identità. Il Canosa è una squadra attrezzata e affrontarla sarà sicuramente stimolante”.



Il calendario, però, non ha concesso molto tempo per preparare l’appuntamento. Il Taranto arriva infatti dalla gara di Coppa Italia disputata a Ostuni, solo due giorni fa: “Un allenatore – ha precisato – vorrebbe sempre avere più tempo per lavorare, ma non possiamo lamentarci. Dobbiamo essere bravi a sfruttare quello che abbiamo”. Il tema centrale è inevitabilmente quello del risultato. Il Taranto sa che uscire da Canosa con punti in tasca potrebbe avere un peso importante nella corsa alle posizioni di vertice, ma Tiozzo non vuole che la squadra scenda in campo condizionata dai calcoli: “Il risultato è fondamentale- ha sottolineato – ma dobbiamo arrivarci attraverso la prestazione. Se dovessimo perdere, non vorrebbe dire che il Canosa avrebbe già vinto il campionato, così come noi non avremmo perso la possibilità di fare bene. Dobbiamo pensare alla singola partita, giocando con convinzione ma anche con umiltà”.

L’allenatore rossoblù chiede, soprattutto, equilibrio. Niente frenesia e nessuna necessità di trasformare la partita in una gara all’attacco a tutti i costi: “Dovremo capire i momenti della gara. Ci saranno fasi in cui dovremo andare a fare pressione e altre in cui sarà necessario difenderci. L’importante sarà avere i comportamenti giusti. Non dobbiamo sbilanciarci, nemmeno se il risultato non dovesse essere quello che vogliamo”.

Mercato, nessuna distrazione

Il mercato continua a muoversi e il Taranto ha già inserito nuovi elementi nell’organico. Per Tiozzo, però, non rappresenta un motivo di distrazione. Tra i nuovi arrivati c’è Eijgenraam, sul quale il tecnico ha avuto ancora poco tempo per lavorare: “L’ho visto poco in allenamento, ma ha delle qualità. Se il direttore sportivo Francesco Montervino ritiene che un giocatore possa aumentare il valore della squadra senza alterare gli equilibri, è giusto portare avanti queste operazioni”.



Le scelte e la crescita del gruppo

Tiozzo torna, poi sulla gestione della rosa e sulla necessità di mantenere alta la competitività interna. La partita precedente non rappresenta necessariamente un’indicazione per quella successiva. Tra gli elementi sui quali il tecnico punta c’è anche Falzerano, reduce dall’ingresso in campo a Ostuni. A Canosa serviranno quindi concentrazione, personalità ed equilibrio.