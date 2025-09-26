Il Taranto chiede la rimozione dei tabelloni led dello stadio Italia di Massafra

L’esigenza del club rossoblù è di tutelare i partner commerciali durante le partite interne

Il Taranto, tramite pec al Comune di Massafra e per conoscenza alla Soccer Massafra, ha inoltrato richiesta di rimozione dei tabelloni pubblicitari forniti dal Gruppo Editoriale Domenico Distante e collocati a bordocampo. Tabelloni che dovranno restare visibili durante le partite del Massafra e non del Taranto. L’obiettivo, infatti, è tutelare gli sponsor della SS Taranto, durante le gare interne dei rossoblù.

Ecco il comunicato del club del presidente Vito Ladisa:

«La SS Taranto comunica di aver inviato in data odierna una pec al Comune di Massafra, per conoscenza anche alla Soccer Massafra, con la quale si richiede la rimozione dei tabelloni led collocati a bordocampo e forniti dal Gruppo Editoriale Domenico Distante. Tali tabelloni sono utilizzati in occasione di ogni gara disputata allo stadio Comunale Italia dalla Soccer Massafra.

L’esigenza nasce dalla necessità di disporre degli spazi attualmente occupati dai suddetti tabelloni, per installare al loro posto materiale pubblicitario dei partner commerciali del nostro club. In questo modo garantiremmo la loro corretta visibilità e il rispetto degli accordi sottoscritti.

La Società fa presente che la mancata rimozione comporterebbe un pregiudizio economico, traducibile in una perdita di ricavi inevitabilmente addebitabili al responsabile del disservizio.

La SS Taranto, certa di un positivo riscontro e di una totale e fattiva collaborazione, conferma la volontà di gestire in maniera trasparente e ordinata gli spazi pubblicitari all’interno dello stadio»