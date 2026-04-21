Assalto al tricolore, due i professionisti per la Quero-Chiloiro

Si tratta del superwelter Magrì il prossimo 15 maggio e a luglio Rossetti nella sfida dei medi contro Faraoni

Non capita tutti i giorni per una società sportiva dilettantistica a conduzione familiare di avere due professionisti in preparazione per l’assalto al “tricolore”, ma alla Quero-Chiloiro ogni appuntamento viene gestito con la consueta e modesta serietà che da sempre contraddistingue la fucina di talenti tarantini che sognano la boxe.

Ad assaltare il titolo italiano – fanno sapere – saranno due campioni per i superwelter Francesco Magrì e per i pesi medi Giovanni Rossetti, due nomi per due match che faranno entusiasmare il mondo della boxe nazionale, considerato il titolo in palio e la caratura degli atleti che si sfideranno per conquistarlo.

Imminente per il prossimo 15 maggio è il primo appuntamento per l’assalto al titolo del superwelter Francesco Magrì, che sfiderà il casertano Francesco Aiello al Pala Angioni Caliendo di Maddaloni nell’organizzazione Promo Boxe Italia.

Il ventottenne tarantino, dopo l’ultima vittoria alla prima ripresa davanti al gremito pubblico del Palafiom lo scorso 6 dicembre nell’organizzazione targata Quero del “Trofeo città di Taranto”, sta svolgendo l’intensa preparazione nella palestra di via Emilia per la prima sfida importante della sua carriera professionistica dal record di 8 vittorie di cui 4 ko e 1 pari, dopo quella brillante da dilettante che l’ha visto tre volte campione italiano e vincitore del Guanto d’oro, maglia azzurra e, sicurante, tra i migliori pugili italiani dell’allora sua categoria di peso dei 71 kg. Francesco Magrì dovrà superare sulle dieci riprese il ventiseienne Francesco Aiello, già campione italiano da dilettante e imbattuto da professionista con 11 vittorie di cui 5 ko.

È stata fissata – aggiungono – anche la data del 4 luglio per la sfida tricolore del peso medio Giovanni Rossetti che si terrà nella calda capitale romana contro Francesco Faraoni, il nuovo nome assegnato per la contesa dopo la vittoria per ko di Giovanni Rossetti nella semifinale ferrarese con Nicola Cristofori e il passaggio nei supermedi di Christian Mazzon, che si era aggiudicato il titolo italiano con Francesco Faraoni lo scorso mese di marzo, lasciando a quest’ultimo così una nuova chance titolata. Il venticinquenne Giovanni Rossetti con 18 vittorie di cui 7 per ko e 4 sconfitte, già campione italiano medi nel 2022 e attuale detentore del titolo del Mediterraneo WBA, sfiderà sulle dieci riprese il trentunenne Francesco Faraoni che ha un record di 8 vittorie di cui 2 ko e 1 sconfitta, nell’importante riunione romana organizzata dalla Federazione Pugilistica Italiana e importanti società professionistiche nazionali.