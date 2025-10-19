Il Taranto conosce l’amaro sapore della sconfitta

A un punto il Brindisi, che ha trionfato a Massafra, la squadra rossoblu va avanti al 33′ del primo tempo con Vukoja che realizza sottomisura

Prima sconfitta del Taranto che resta comunque capolista. Assieme, però, a Canosa e As Bisceglie. A un punto il Brindisi, che ha trionfato a Massafra Taranto avanti al 33′ del primo tempo con Vukoja che realizza sottomisura. Il pari al 42′ su rigore per fallo di Souaré. Guglielmi è freddo e spiazza De Simone. Lo stesso Souaré resta negli spogliatoi e gli fa posto Malltezi. Il festival del gol si apre al 18′ e termina al 24′. Prima il gol di testa di Fucci da angolo a cui segue il pari di Russo, entrato da pochi minuti e che mette dentro da due passi. Neanche il tempo di assestarsi e arriva il tris di Garcia chiude anzitempo le ostilità

ATLETICO ACQUAVIVA- TARANTO 3-2

RETI: 33′ pt Vukoja (T) , 42′ pt Guglielmi, rig. (A), 18′ st Fucci, 21′ st Russo (T), 24′ st Garcia (A).

ATLETICO ACQUAVIVA (4-3-3): Bozzi, Fortunato, Patronelli, Taal, Marrone (31′ st Colaci); Pucinelli, Fucci, Rucci (48′ st Cosmo); Garcia (45′ st Angelini), Girardi (18′ st Prati), Guglielmi (49′ st Pesce). A disp.: Ditoma, Scialpi, Lenoci, Pesce, Silecchia, Cosmo. All.: Solidoro.

TARANTO (4-2-3-1): De Simone; Hadziosmanovic, Delvino, Brunetti (33′ st Valentin), Derosa: Marino (28′ st Etchegoyen), Di Paolantonio; Souare (1′ st Malltezi), Vukoja, Monetti; Imoh (18′ st Russo). A disp.: Fallani, Konate, Magri, Calabria. All.: Danucci.

ARBITRO Amitrano di Torre Annunziata Assistenti: Taglia e Gagliardi.

NOTE: ammoniti: Rucci, Prati (A), Delvino, Di Paolantonio (T) e l’allenatore del Taranto Ciro Danucci. angoli 4-2 sul Taranto; recupero 1′ pt, 5′ st.