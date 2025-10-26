Il Taranto esonera Di Bari. Mugugni della tifoseria contro Ladisa

Paga il direttore sportivo dopo la sconfitta di Bisceglie. La società sul banco degli imputati

È di qualche minuto fa la notizia diffusa sui canali social della società Jonica, che Riccardo di Bari, nominato direttore sportivo lo scorso 10 agosto , è stato sollevato dall’ incarico.

Come riportato nella nota “La decisione è maturata a seguito di una attenta valutazione per dare una svolta al percorso tecnico e organizzativo della squadra.

La società desidera ringraziare Di Bari per l’impegno, la dedizione e la professionalità dimostrati nel corso della sua collaborazione, augurandogli le migliori fortune umane e professionali per il futuro.”