Il Taranto pareggia al primo turno della Coppa Italia

Il ritorno con l’Ostuni si giocherà il 1 ottobre
Termina 1-1 all’andata del primo turno della Coppa Italia, di Eccellenza, tra il Taranto e l’Ostuni. Allo Stadio Italia, le due reti maturano nella prima frazione: a Losavio al minuto 16 risponde Ferrante (con deviazione determinante di Fantino) al minuto 25. Il ritorno si giocherà il 1 ottobre.
TARANTO- OSTUNI (15.30) 1-1
RETI: 16’ Losavio (T), 25’ autorete Infantino (O)
TARANTO 4231: Baietti; Potenza (83’ Hadziosmanovic), Gustamacchia, Perretta, Infantino; Skoric (70’ Vukoja), Di Paolantonio; Monetti (66’ Martano), Losavio, Oltremarini (59’ Corvino); Rajkovic (66’ Saraniti),Panchina: Bovi, Lenti, Soldani, Angiulli. All. Tiozzo.
OSTUNI 433: Trivisano; Fortunato (85’ Barletta), Colaci, Frumento, Parisi (58’ Gomez); Massari (71’ Marasciulo), Zaccaria, Ferrante (80’ Pastore); Bari (75’ Cota), Ingredda, Sowe.Panchina: Bozzi, Olivera, Mercurio, Zolezzi. All. Solidoro.
ARBITRO: Iacopo Silvano Valente (Bari).Assistenti: Paolo Franzese (Bari) eTommaso Elia Morelli(Barletta).
AMMONITI: Zaccaria (O); Guastamacchia, Saraniti (T).
NOTE: recuperi 1’/. Angoli 6-4