giovedì 17 Settembre 26
CP

Il Taranto pareggia al primo turno della Coppa Italia

Sport

Articoli Correlati

Enzo Maiuri, la forza di non mollare mai

Vittorio Galigani -
E se fosse arrivato il momento di accorgersene? La domanda, alla fine, viene naturale: il calcio italiano ha riconosciuto fino in fondo il valore...
Read more

Il Coni dichiara inammissibile il ricorso del Taranto

CP -
La società rossoblu, guidata dall’imprenditore barese, dovrà pagare anche le spese legali Il Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni ha dichiarato inammissibile...
Read more

Taranto, Loiodice lascia il club rossoblù

CP -
Lo ha annunciato la società con un breve comunicato La SS Taranto comunica di aver concluso il rapporto con calciatore Nicola Loiodice.La società rossoblù...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand