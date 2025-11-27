Il Taranto si fa ancora fermare dal Novoli

Nella prima partita del triangolare di semifinale della Coppa Italia, i rossoblù sono fermati

La prima del neotecnico Luigi Panarelli termina 1-1. A Novoli il suo Taranto, nella prima gara del triangolare di semifinale della Coppa Italia, passa in vantaggio nella prima frazione, ma si fa recuperare nella ripresa. I rossoblù, ora, disputeranno la seconda partita l’8 gennaio con il Gallipoli. Un andamento simile a quanto avvenuto quattro gironi fa nella gara di campionato allo stadio Italia di Massafra.

Ionici in campo con diverse novità in formazione e schierati con il 3-5-2. Intanto tra i pali, per la prima volta in stagione, va l’Over Fallani. Debutto, inoltre, anche per Corallini che funge da braccetto sinistro in difesa. Inizialmente Panarelli aveva confermato il 4-2-3-1, decidendo poi di cambiare per l’affaticamento muscolare di Loiodice, sostituito da Etchegoyen.

Nel primo tempo si corre tanto, ma di occasioni poco o nulla. Quel poco, anzi pochissimo è però molto prezioso. Al 15′, infatti, Di Paolantonio batte un angolo verso il palo più lontano dove svetta Brunetti che insacca a fil di palo. Il Novoli non ha la forza per imbastire azioni pericolose, il Taranto resta sulle sue e si va negli spogliatoi con un tempo che minaccia pioggia. Al rientro in campo piove e anche copiosamente. Il primo tentativo della ripresa è di marca novolese, al 3′, con Ferreira va in spaccata su un lancio dalle retrovie: la palla si alza sulla traversa. Il Taranto ha un atteggiamento passivo e arretra troppo il baricentro. Al 16′ Delvino si fa saltare e commette fallo nei pressi del vertice dell’area. Mancarella si incarica della battuta e disegna una splendida parabola, imprendibile per Fallani. La parità scuote il Taranto, che però fatica a trovare una buona trasmissione del pallone. Il Taranto, intanto, passa al 4-2-3-1 con l’uscita di Etchegoyen e l’ingresso di Calabria. Smette di piovere, ma piomba l’oscurità, eppire i fari del Cezzi restano spenti. Novoli ancora vicino al gol al 39′ sempre sul destro di Mancarella, questa volta Fallani vola e respinge la botta. Torna piovere, il Taranto è generoso, ma con poca lucidità. Tranne che per l’unica occasione dei secondi 45 minuti sui piedi di Pino, il cui tiro a giro è deviato da Suma.

NOVOLI-TARANTO 1-1

RETI: 15′ pt Brunetti, 16′ st Mancarella (N)

NOVOLI (4-4-2): Suma; Togorà, Maccarrone Lobjanidze, Liccardi (25′ pt Leone); Giacomazzi (29′ st Sorino), Valzano (9′ st Tarantino), De Blasi, Altamura; Ferreira, Mancarella. A disp.: De Luca, Mellone, Tarantino, Savoia, Natale M., Parisi, Milanese. All. Luperto.

TARANTO (3-5-2): Fallani; Delvino, Brunetti, Corallini; Hadziosmanovic, Etchegoyen Calabria), Marino (38′ st Pino), Di Paolantonio, Terrana (16′ st Labianca); Losavio, Aguilera. A disp.: Capogna, Labianca, MallTezi, Calabria, Monetti, Magri. All.: Panarelli.

ARBITRO: Racanelli

Assistenti: Innamorato e Spedicato.

NOTE: Ammoniti: Maccarone (N), Di Paolantonio, Marino, Labianca (T) e il tecnico del Taranto Luigi Panarell; angoli 9-3 per il Taranto. Rec. 3′ pt, 4′ st.