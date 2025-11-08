Il Taranto svela il suo organigramma

Il club annuncia una conferenza stampa in cui presenterà anche il piano industriale e il progetto sullo stadio Erasmo Iacovone
Il Taranto ha reso noto l’organigramma societario per la stagione sportiva in corso. Nel comunicato diffuso è anche annunciata una conferenza stampa di presentazione dello stesso organigramma. Allo stesso tempo, verrà svelato il piano strategico industriale del club e il progetto relativo al nuovo stadio Erasmo Iacovone.
Ecco l’organigramma della SS Taranto:
Presidente onorario: Giuseppe Merico
Presidente SS Taranto/Presidente del C.d.A.: Vito Ladisa
Comitato dei saggi: Giuseppe Sernia, Gianluca Mongelli, Lorenzo D’Alò
Consiglio di Amministrazione: Vito Ladisa, Domenico Ladisa, Paola Cocozza
Vice Presidente e consigliere delegato: Domenico Ladisa
Direttore generale: Beppe Camicia
Segreteria sportiva ed amministrativa: Arcangelo Vacca, Luana Pesce
Comunicazione, marketing e commerciale: LEDI s.r.l.
Area stampa e social: Giuseppe Di Cera, Christian Cesario, Alessio Greco (social media manager), Walter Nobile (fotografo)
Responsabile safety e security: Gregorio Persico
Responsabile laison officer: Daniele Petrosino
Responsabile area tecnica: Francesco Bitetto
Responsabile sanitario: Antonio Valentini
Allenatore: Ciro Danucci
Allenatore in seconda: Marco Perrone
Allenatore dei portieri: Danilo Bassi Preparatore atletico: Luigi D’Oria
Team manager: Vittorio Mammone
Coordinatore settore giovanile: Giuseppe La Fratta
Nutrizionista: Mariagrazia Guspini