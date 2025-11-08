Il Taranto svela il suo organigramma

Il club annuncia una conferenza stampa in cui presenterà anche il piano industriale e il progetto sullo stadio Erasmo Iacovone

Il Taranto ha reso noto l’organigramma societario per la stagione sportiva in corso. Nel comunicato diffuso è anche annunciata una conferenza stampa di presentazione dello stesso organigramma. Allo stesso tempo, verrà svelato il piano strategico industriale del club e il progetto relativo al nuovo stadio Erasmo Iacovone.

Ecco l’organigramma della SS Taranto:

Presidente onorario: Giuseppe Merico

Presidente SS Taranto/Presidente del C.d.A.: Vito Ladisa

Comitato dei saggi: Giuseppe Sernia, Gianluca Mongelli, Lorenzo D’Alò

Consiglio di Amministrazione: Vito Ladisa, Domenico Ladisa, Paola Cocozza

Vice Presidente e consigliere delegato: Domenico Ladisa

Direttore generale: Beppe Camicia

Segreteria sportiva ed amministrativa: Arcangelo Vacca, Luana Pesce

Comunicazione, marketing e commerciale: LEDI s.r.l.

Area stampa e social: Giuseppe Di Cera, Christian Cesario, Alessio Greco (social media manager), Walter Nobile (fotografo)

Responsabile safety e security: Gregorio Persico

Responsabile laison officer: Daniele Petrosino

Responsabile area tecnica: Francesco Bitetto

Responsabile sanitario: Antonio Valentini

Allenatore: Ciro Danucci

Allenatore in seconda: Marco Perrone

Allenatore dei portieri: Danilo Bassi Preparatore atletico: Luigi D’Oria

Team manager: Vittorio Mammone

Coordinatore settore giovanile: Giuseppe La Fratta

Nutrizionista: Mariagrazia Guspini