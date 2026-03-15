Il Taranto torna alla vittoria

Rossoblù vittoriosi per 2-1. In gol Loiodice su Rigore e Incerti

I rossoblù sconfiggono 2-1 il Racale, confermano il terzo posto e accorciano dal secondo, poiché il Bisceglie è fermato con il Brilla Campi.

Prima della gara è osservato il minuto di silenzio in memoria di Christian Cesario, addetto stampa del club, scomparso il 4 marzo a seguito di una tragica fatalità.

Nel 4-2-3-1 di Danucci, la coppia di centrali difensivi torna a essere Rizzo-Guastamacchia, poiché Konate è squalificato. Al 7′ è tempo di colpire un legno. La sfortuna è tutta di Losavio che gira di testa sulla base del palo. Passano nove minuti e sulla verticalizzazione di Sansò, Loiodice entra in area e viene atterrato. Lo stesso numero 10 si presenta dal dischetto e spiazza Colazo. Il raddoppio arriva al 22′: prima conclude Guastamacchia, Colazo salva con un balzo felino, la palla termina sui piedi di Incerti che non sbaglia. La squadra è in controllo, ma allo scoccare della prima frazione il Racale rimettere tutto in discussione da calcio d’angolo su cui Barbero mette la testa.

Nella ripresa la gara scade di tono, ma le occasioni sono tutte per il Taranto. Se ne contano almeno quattro. La prima al 3′ con Zampa (tiro nel cuore dell’area e respinto in tuffo), al 29′ con Loiodice (conclusione a giro parata), al 42′ con Trombino (colpo di tacco salvato sulla linea) e al 47′ con Aguilera (volo all’ incrocio di Colazo)

TARANTO-ATLETICO RACALE 2-1

RETI 16′ pt Loiodice, rig. (T) 22′ pt Incerti (T), 47′ pt Barbero (R

TARANTO (4-3-3): Martinkus; Hadziosmanovic, Guastamacchia (11′ st Derosa), Rizzo, Sansò; Di Paolantonio (24′ st Marino) Incerti (35′ pt Zampa), Vukoja; Loiodice, Losavio (37′ st Aguilera), Russo (38′ st Trombino). A disp.: Mastrangelo, Corallini, Labianca. All.: Danuc

ATLETICO RACALE: Colazo; Vitale, Corvaglia (1′ st Miggiano), Pirretti, Galan, Pennetta, De Vito, Peres, Carrino (42′ st Ba), Barbero, Ria (5′ st Massimi). A disp.: De Fabrizio, Cardinale, De Donno, Abetelillo, Cavalera, Schirosi. All.: Sportill

ARBITRO: Mantuano di Bari

Guardalinee: Chiricallo di Bari e Martina di Lecce

NOTE: osservato un minuto di silenzio in ricordo di Christian Cesario, addetto stampa del club scomparso il 4 marzo.

Ammoniti: Rizzo (T), De Vito e Miggiano (R) Angoli 6-4 per il Taranto, rec.: 3′ pt, 5′ st.