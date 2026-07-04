SS Taranto, confermati Sansò, Monetti e Labianca

I tre classe 2007 vestiranno ancora la maglia rossoblù nella stagione 2026/27. Il club conferma la fiducia nei giovani come patrimonio per il presente e il futuro
La linea verde della SS Taranto prosegue anche in vista della stagione 2026/27. Il club rossoblù ha ufficializzato la riconferma di Alessio Sansò, Umberto Monetti e Alessandro Labianca, che continueranno a vestire la maglia del Taranto anche nel prossimo campionato.
Classe 2007, i tre calciatori rappresentano un investimento strategico per il presente e il futuro della società, che conferma così la volontà di valorizzare i giovani cresciuti nel proprio percorso sportivo.
Alla vigilia della nuova stagione, la società rivolge ad Alessio Sansò, Umberto Monetti e Alessandro Labianca i migliori auguri per un campionato ricco di soddisfazioni, personali e di squadra.