Il Taranto torna ultimo

Il TFN avrebbe punito il club rossoblù con quattro punti di penalizzazione per i mancati emolumenti di giugno ai tesserati e per il caso Semprini. Il ritardo dalla Juventus Next Gen, penultima, è ora di una lunghezza

Il peggiore degli scenari, il -4, si sarebbe palesato in tutta la sua forza. Così avrebbe deciso il Tribunale federale nazionale (al momento manca l’ufficialità) nell’udienza odierna, per cui il Taranto sarebbe nuovamente ultimo con 6 punti e una lunghezza di ritardo dalla Juventus Next Gen.

La società ionica, in virtù del deferimento del suo presidente Massimo Giove e dell’amministratore unico Salvatore Alfonso, è sotto la spada di Damocle del TFN per una duplice mancanza. Innanzitutto per non avere pagato gli stipendi di giugno ai tesserati e parimenti per il caso Mauro Semprini, centravanti nella stagione 2022/23.