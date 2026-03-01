La boxe pugliese in primo piano



La consulta delle società pugilistiche del 28 febbraio con il maestro benemerito Vincenzo Quero

Si è svolta nel pomeriggio del 28 febbraio a Modugno la consulta delle società pugilistiche di Puglia e Basilicata alla quale ha partecipato anche la Quero-Chiloiro, con i saluti in apertura del Presidente della Federazione Pugilistica Italiana Flavio D’Ambrosi e la cerimonia delle premiazioni presieduta dal Presidente della Federboxe regionale Nicola Causi. Si è trattato di uno spazio importante in cui la boxe pugliese ha potuto celebrare i suoi meriti a livello nazionale per l’attività del 2025, e guardare al passato riconoscendo la grandezza di quelli che sono stati definiti i “magnifici sette” nella storia della boxe italiana provenienti dal nostro territorio. In particolare, a ricevere orgogliosamente la gloriosa cintura che all’epoca la Federazione Pugilistica Italiana non dava a chi si fosse laureato Campione d’Italia Professionisti, – e che il Presidente Nicola Causi ha voluto significativamente consegnare oggi, – sono stati i tre tarantini Vincenzo Quero, Eupremio Epifani e Cladio Nitti, il brindisino Guido Trane, i foggiani Michele Mastrodonato, Luigi La Grasta e Luigi Castiglione.

Tra le premiazioni avvenute durante la consulta, alla Quero-Chiloiro è stata consegnata la targa per le cinque società storiche pugliesi con più di cinquant’anni di tradizione, mentre il maestro benemerito Vincenzo Quero ha ricevuto commosso il riconoscimento di maestro decano del pugilato pugliese.

Anche Cataldo Quero, che ha affiancato come componente del Comitato regionale di Puglia e Basilicata, il presidente Nicola Causi e i vicepresidenti Fabio Pignataro e Mara Vignola, è stato premiato in quanto egregio responsabile tecnico dell’attività agonistica e giovanile.

Infine, degli atleti presenti sono stati premiati i vincitori di un campionato nazionale e/o internazionale che hanno dato lustro alla regione nel 2025, tra i quali il professionista tarantino Giovanni Rossetti, vincitore del Titolo del Mediterraneo WBA dei pesi medi, per conto del quale ha ritirato la targa il giovanissimo pugile Nicholas Acquaro, nipote di Eupremio Epifani.