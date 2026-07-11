Prisma Volley Taranto, Domenico alla guida della C

La nomina di rappresenta uno dei tasselli fondamentali di un progetto che guarda ben oltre il risultato sportivo immediato

La nuova stagione prende forma all’insegna della collaborazione e della valorizzazione dei giovani. Prisma Taranto Volley, Frascolla Volley e Dribbling consolidano infatti un progetto condiviso che punta a rafforzare il movimento pallavolistico del territorio e annunciano che sarà Salvatore Domenico il nuovo allenatore della formazione di Serie C.

Un percorso nato dalla stretta sinergia tra il Presidente Antonio Bongiovanni ed Elisabetta Zelatore, con Vito Primavera e Stefano De Luca hanno voluto dare ulteriore impulso a una progettualità orientata alla crescita dei giovani atleti e alla costruzione di una filiera tecnica sempre più strutturata.

A sottolineare il valore della collaborazione è il Presidente della Polisportiva Frascolla Mimmo Castaldo: “Vantiamo una società composta da 20 squadre che coprono tutte le categorie giovanili. Nella scorsa stagione siamo arrivati addirittura ad avere due Under 17 e due Under 19, a dimostrazione di un movimento in continua crescita. Negli anni abbiamo ottenuto risultati molto importanti: fino a sette anni fa siamo riusciti a conquistare tutti i titoli provinciali nelle categorie giovanili e continuiamo a lavorare ogni giorno per offrire ai nostri ragazzi un percorso di qualità”.

Quest’anno è stato deciso di rafforzare, ulteriormente, questa visione consolidando la sinergia con Prisma Taranto Volley, con Antonio Bongiovanni ed Elisabetta Zelatore, spiega Castaldo: “Tra gli esempi più significativi del lavoro svolto c’è Luzzi, cresciuto nel nostro vivaio e arrivato fino alla SuperLega, ma come lui sono tanti gli atleti che negli anni hanno raggiunto categorie nazionali. Parallelamente continuiamo a investire anche nel settore giovanile femminile e possiamo contare sul prezioso lavoro di sette-otto tecnici che ogni giorno accompagnano la crescita dei nostri ragazzi. A Salvatore Domenico verrà affidata la guida della Serie C . Il nostro sogno è rendere questa visione sempre più concreta e arrivare un giorno ad avere una squadra di alto livello composta in gran parte da ragazzi tarantini, cresciuti nel nostro territorio.»

Classe 1970, tecnico di grande esperienza e profondo conoscitore della pallavolo tarantina Salvatore Domenico può vantare 33 anni di attività nella pallavolo, di cui 31 da allenatore. Ha iniziato la propria carriera negli anni Novanta guidando una formazione di Serie C del suo paese, accompagnandola dalla base fino a sfiorare la promozione in Serie B. Successivamente, per motivi professionali, ha maturato esperienze anche in altre regioni d’Italia, giocando tra Serie C e Serie B.

Rientrato a Taranto nel 2010, insieme a Mimmo Castaldo ha fondato la Frascolla Volley, contribuendo alla costruzione di uno dei settori giovanili più importanti del territorio. Sotto la sua guida sono arrivati numerosi titoli provinciali, finali regionali e finali nazionali, oltre alla crescita di tanti atleti capaci di conquistare il titolo di Campioni d’Italia nelle categorie Under 14, Under 17 e Under 19. Diversi ragazzi cresciuti nel vivaio hanno poi proseguito il proprio percorso ai massimi livelli nazionali: tra questi anche Luzzi, approdato fino alla SuperLega, testimonianza concreta della qualità del lavoro svolto negli anni.

A rafforzare il significato dell’iniziativa è anche il Segretario Generale della Prisma Taranto Volley, Stefano De Luca: «L’obiettivo per il campionato di Serie C non è soltanto ottenere risultati sportivi, ma costruire un percorso comune, valorizzando i giovani talenti e creando una realtà sempre più solida e competitiva. Crediamo che fare rete tra società sia il modo migliore per affrontare le sfide del presente e per garantire un futuro importante alla pallavolo. Siamo convinti che, lavorando insieme, potremo offrire maggiori opportunità ai nostri atleti e dare un segnale forte di unità, programmazione e condivisione. Questo progetto vuole essere un punto di partenza per costruire qualcosa di duraturo, nell’interesse dello sport e di tutto il nostro territorio.»

La nomina di Salvatore Domenico rappresenta dunque uno dei tasselli fondamentali di un progetto che guarda ben oltre il risultato sportivo immediato. L’obiettivo condiviso è quello di costruire una filiera tecnica capace di accompagnare i giovani dalla formazione fino alle prime squadre, facendo della collaborazione un modello di crescita per l’intero movimento pallavolistico tarantino.