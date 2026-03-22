La Prisma Cascina Taranto in trasferta ad Aversa: in palio punti pesanti per la post-season

L’opposto rossoblu Hopt: “Daremo tutto quello che abbiamo per conquistare la vittoria, cercando di tenere vive le nostre speranze playoff e di prepararci al meglio per l’ultima gara casalinga della stagione contro Catania, tra una settimana”

Domenica alle ore 18 i rossoblù saranno di scena ad Aversa per la prima delle due sfide che decreteranno il finale di stagione. Un appuntamento cruciale, che arriva al termine di un periodo intenso e dispendioso per entrambe le squadre.

Sia gli ionici che Aversa, infatti, arrivano da una settimana carica di impegni, culminata mercoledì sera con due tie-break combattuti: Taranto contro Pineto e i campani contro Catania. Un dispendio di energie fisiche e mentali non indifferente, che inevitabilmente si farà sentire, ma che allo stesso tempo certifica il grande equilibrio e la competitività di questa fase del campionato.

In palio ci sono tre punti pesantissimi in ottica playoff. È vero, l’obiettivo principale della stagione è già stato raggiunto, ma proprio ora diventa fondamentale non accontentarsi. Questo è il momento in cui bisogna alzare l’asticella, spingersi oltre e provare a conquistare il risultato più bello: la qualificazione alla post-season.

La gara d’andata aveva sorriso agli ionici, vittoriosi tra le mura amiche, ma rispetto ad allora lo scenario è cambiato. Le due squadre si presentano con assetti diversi e con nuove dinamiche. Aversa, attualmente quinta in classifica e guidata dall’ex Gianluca Graziosi, ha dimostrato solidità e ambizione, nonostante l’assenza di Motzo rispetto al match di andata e l’inserimento di Vattovaz, con l’alternanza anche con Benavides nuovo atleta colombiano a ruolo di opposto. Al centro svettano gli esperti Volpato e Mattei, in posto 4 Tiozzo e Tallone con il libero Raffa.

In casa rossoblù, invece, si guarda con fiducia allo stato di forma della rosa guidata da coach Lorizio, auspicando nel possibile rientro di tutti gli effettivi, pronti a dare il proprio contributo in un momento così delicato.

“Siamo tutti consapevoli che perdere il tie-break contro Pineto non è stato facile da digerire. – Afferma l’opposto rossoblu Hopt – Siamo una squadra vincente e vogliamo tornare a vincere il prima possibile. Domenica avremo subito un’altra occasione ad Aversa, contro un avversario che abbiamo già battuto in questa stagione. Daremo tutto quello che abbiamo per conquistare la vittoria, cercando di tenere vive le nostre speranze playoff e di prepararci al meglio per l’ultima gara casalinga della stagione contro Catania, tra una settimana”.

Servirà una prova di carattere, lucidità e fame. Perché se è vero che il primo traguardo è stato centrato, è altrettanto vero che questa squadra ha dimostrato di poter ambire a qualcosa di più, giocandosela alla pari con chi conduce al momento in classifica. E adesso è il momento di dimostrarlo, senza accontentarsi.

Arbitri dell’incontro:Merli Maurizio, Colucci Marco

Ex di giornata: coach Graziosi a Taranto fino a novembre 2025