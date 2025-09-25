Ladisa: “Valuteremo la possibilità di rescindere l’accordo con Antenna Sud”

Al centro dell’intesa l’acquisizione dei diritti televisivi delle partite della squadra rossoblu

Vito Ladisa, presidente del Taranto Calcio, ha annunciato attraverso un post sui social la volontà di recedere dall’accordo stipulato con l’emittente Antenna Sud per la cessione dei diritti televisivi delle partite a seguito delle affermazioni, fatte durante la diretta di questo pomeriggio dallo Stadio Fanuzzi di Brindisi, ritenute lesive per l’immagine della società.

“Cari tifosi del Taranto,

il Taranto è la nostra passione, il nostro orgoglio, il simbolo di una città che vive di valori autentici: rispetto, dignità e amore per lo sport. Non possiamo e non vogliamo permettere che la nostra società e il nome dei tarantini vengano offuscati da affermazioni gravi e inaccettabili.

Per questo, ho dato mandato ai nostri legali di valutare il recesso dalla cessione dei diritti televisivi ad Antenna Sud, a seguito delle dichiarazioni che hanno leso l’immagine della nostra squadra e della nostra comunità. – Scrive Ladisa – Preferiamo rinunciare a qualche euro a partita piuttosto che tollerare fango e discredito verso la società e verso tutti i tarantini. La nostra dignità non ha prezzo.

Inoltre, chiederemo la rimozione dei tabelloni LED che impediscono di promuovere adeguatamente i nostri sponsor, partner fondamentali per il nostro progetto sportivo. Basta soprusi e furbizie: il Taranto merita rispetto, trasparenza e la possibilità di valorizzare al meglio chi crede in noi.

Continuiamo a lottare, dentro e fuori dal campo, per difendere i nostri colori e il nostro territorio, con la determinazione e l’orgoglio che ci contraddistinguono. – Conclude – Vi chiediamo di starci accanto, come sempre, con il vostro tifo appassionato e leale, che rende il Taranto unico. Le riprese via streaming per tutti gratuite!

Forza Taranto, sempre!

Con rispetto e determinazione,

Dott. Vito Ladisa”