martedì 26 Agosto 25
Vittorio Galigani

Lega Pro: nuova stagione, vecchi problemi 

Sport

Articoli Correlati

La Prisma Taranto Volley inizia la preparazione in vista della nuova stagione

CP -
Il Coach Graziosi ha scelto Oleg Antonov come nuovo capitato La Prisma Taranto Volley ha iniziato ufficialmente la sua fase di preparazione in vista della...
Read more

Taranto, in quattro si aggregano nel ritiro di San Giorgio Jonico

Giuseppe Di Cera -
Il ds Riccardo Di Bari mette a disposizione del tecnico Danucci un esterno offensivo, un centrocampista un difensore e un portiere Il tecnico del Taranto...
Read more

Taranto, ecco il calendario

Giuseppe Di Cera -
Il comitato regionale Lnd Puglia l'ha appena diramato. Prima giornata, con l'Unione Calcio Bisceglie, rinviata. Debutto assoluto nella categoria con la Nuova Spinazzola...
Read more

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand