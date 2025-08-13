mercoledì 13 Agosto 25
Vittorio Galigani

Mancano le Blasi

Sport

Articoli Correlati

Ciro Danucci è il nuovo allenatore del Taranto

Giuseppe Di Cera -
La società ha scelto il tecnico che guiderà i rossoblù nella imminente stagione di Eccellenza La notizia era nell'aria e ora ha trovato conferma:...
Read more

Dinamo Basket Femminile: le rossoblu pronte per il campionato di Serie B 

CP -
Un progetto nuovo di zecca quello varato presidente Francesco Ciliberti La Dinamo Basket Taranto femminile è pronta a tornare protagonista nel campionato nazionale di Serie...
Read more

Aps Taras: «gratuitamente lo stemma è a disposizione del Taranto

Giuseppe Di Cera -
Il trust dei tifosi ribadisce la posizione nei confronti della nuova società L'Aps Taras 706 a.C, già socio di minoranza del Taranto FC 1927,...
Read more

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand