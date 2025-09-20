Mondiali di atletica a Tokyo, Palmisano si ritira

Sul podio Perez, Gonzales e Fujii

Antonella Palmisano si è ritirata nella 20 km di marcia ai mondiali di atletica.

Ha spiegato ai microfoni Rai i motivi del suo ritiro: “Mi piace stare davanti: quando ho cominciato ad avvertire la stanchezza muscolare alle gambe e ho visto che il gruppo andava avanti ho preferito fermarmi”.

Dopo aver tentato di competere al massimo delle sue possibilità, ha deciso di interrompere la sua gara.

Sono salite sul podio la spagnola Maria Pérez che ha dedicato alla marciatrice azzurra la sua medaglia d’ oro, la messicana Alegna Gonzalez con l’ argento e il bronzo alla giapponese Nanako Fujii.

Le altre marciatrici azzurre Alexandrina Mihai e Federica Curiazzi hanno chiuso rispettivamente in quindicesima e diciassettesima posizione.