sabato 20 Settembre 25
Mondiali di atletica a Tokyo, Palmisano si ritira

Grottaglie, denunciato titolare di un’ attività commerciale

Controlli e sanzioni nella provincia jonica Nella mattinata del 18 settembre 2025, i Carabinieri della Compagnia di Martina Franca, con il supporto delle Stazioni di...
Ponte Girevole, urto durante l’apertura: cadono detriti in mare

L’episodio si sarebbe verificato intorno alle 4.15 e ha richiesto l’intervento del personale della Marina Militare per le operazione di messa in sicurezza della...
Cis Taranto, avanzano i progetti per il nuovo impianto sportivo ai Tamburi

L’Onorevole Dario Iaia: “Sono fiducioso, perché il Commissario Uricchio ha confermato che procederà rapidamente alla caratterizzazione dell'area in modo tale che subito dopo si...
