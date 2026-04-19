Taranto, pareggio d’oro

I rossoblù impattano 0-0 a Brindisi e conservano la seconda posizione, pur in compagnia del Bisceglie

Uno 0-0 che fa tutti contenti. Il Taranto, in primis, che mantiene la seconda posizione (pur condivisa con il Canosa) e poi anche il Brindisi che, davanti al pubblico amico, conserva l’imbattibilità. Ora i playoff, sono effettivi per i rossoblù, a cui per giocare in casa la fase regionale potrebbe persino bastare un pareggio in casa domenica prossima con il Gallipoli.

Danucci conferma il suo 4-3-3 con il tridente Losavio, Aguilera, Loiodice. La partita è bloccata e regala emozioni con il contagocce, comunque di marca ionica. Al 26′ Aguilera scatta sul filo del fuorigioco, ma calcia su Staropoli in uscita bassa. Nella ripresa lo spartito resta uguale, vale ad dire non ci sono palle gol degne di nota, eccetto un”altra chance per Aguilera respinta ancora da Staropoli, ben appostato sul primo palo.

BRINDISI-TARANTO 0-0

BRINDISI (4-3-3): Staropoli; Benvenga, Lanzolla, Barrera, Lobosco (29′ st Scoppa); Kevin Sanchez (16′ st Carpineti), Bernaola, Gori (21′ st Cautericcio) Burzio (42′ st Alboni) Saraniti, Caputo. A disp.: Antonino, Attanasio, Juan Sanchez, Perrone, Langone. All.: Ciullo.

TARANTO (4-3-3): Mastrangelo; Hadziosmanovic, Konate (31′ st Delvino) Rizzo, Sansò; Marino (27′ st Zampa), Incerti (40′ st Derosa) Vukoja; Losavio (27′ st Russo) Loiodice (45′ st Di Paolantonio); Aguilera. A disp.: Martinkus, Kirliauskas, Monetti, Trombino. All.: Danucci.

ARBITRO: D’Erario di Bari.

Assistenti: Garofalo di Bari e De Simone di Casarano.

NOTE: Ammoniti Burzio, Carpineti, (B). Angoli: 4-5. Recupero 2′ pt, 4′ st.