mercoledì 29 Aprile 26
Vittorio Galigani

Nel caos più completo

Sport

Articoli Correlati

Taranto, 4-0 sul Gallipoli e terzo posto conquistato

CP -
I rossoblù ora incontreranno il Canosa nella finale playoff Playoff da terzi in classifica, grazie al successo per 4-0 sul Gallipoli. Al termine della stagione...
Read more

Taranto, battere il Gallipoli per garantirsi il terzo posto playoff

CP -
Rossoblù, in campo alle 16.30 allo stadio Italia Questo pomeriggio, con inizio alle 16.30 allo stadio Italia, il Taranto manderà in archivio il campionato. Non...
Read more

Pietro Maiellaro, lo “Zar” che incantava lo Iacovone

Vittorio Galigani -
Maiellaro non è mai stato uno qualunque. In campo era un leader naturale, uno di quelli che trascinano senza bisogno di urlare. Uno per...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand