New Taranto, in Calabria arriva il primo stop stagionale

Trilogia dell’Eziolino

Vittorio Galigani -
Se esistesse un Oscar per la “Drammaticità applicata al calcio”, Ezio Capuano, in arte Eziolino, avrebbe la statuetta d’oro già in salotto, probabilmente accanto...
Taranto, per te, la Coppa Italia continua

CP -
Il gol vittoria è realizzato da Imoh dopo 16 primi. L'azione è in fotocopia alla seconda rete realizzata domenica scorsa con l'Ugento: palla a...
Prisma La Cascina Taranto pronta per l’esordio: contro Fano sarà battaglia

CP -
Coach Graziosi: “Sarà una partita tosta, anche perché sarà la prima giornata di campionato. Ci stiamo preparando per questo, quindi ci siamo ripromessi di...
