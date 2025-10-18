New Taranto, in Calabria arriva il primo stop stagionale

New Taranto Calcio a 5, nel match d’anticipo della quarta giornata del campionato di Serie A2 Élite cede di misura per 6-5 alla Polisportiva Futura

Si interrompe in Calabria la striscia positiva della New Taranto Calcio a 5, che nel match d’anticipo della quarta giornata del campionato di Serie A2 Élite cede di misura per 6-5 alla Polisportiva Futura, al termine di una gara spettacolare e ricca di emozioni.

L’avvio era stato dei migliori per la formazione di mister Bommino, capace di portarsi subito sul doppio vantaggio grazie a un gol straordinario di Lopes e alla marcatura di Giannace. La reazione dei padroni di casa, però, non si è fatta attendere: la Futura ha ristabilito la parità con Scopelliti e Cividini. Taranto perde Gui Lima per un fallo da rosso a 4’14 dalla fine del primo tempo: pertanto, Bommino deve fare i conti anche con una rotazione in meno per il resto della partita. Prima dell’intervallo, la Cadi Antincendi Futura rimonta completamente gli ionici con Scopelliti, bravo a siglare il 3-2.

Nella ripresa i calabresi hanno allungato con Cividini e Honorio, toccando il massimo vantaggio con le reti del 5-2. La New Taranto ha provato a rientrare in partita inserendo il quinto di movimento e trovando il 5-3 con ancora Giannace. Nonostante il forcing ionico, la Futura ha capitalizzato un recupero difensivo con Parisi, che ha prima neutralizzato diversi tentativi rossoblù e poi, a porta sguarnita, ha siglato il momentaneo 6-3.

Nel finale Lopes e compagni hanno continuato a crederci, accorciando con Ique e con lo stesso Lopes (autore di una doppietta) a 90 secondi dalla sirena. L’assalto conclusivo non è però bastato: la Futura ha difeso il risultato col coltello tra i denti, grazie a uno strepitoso Parisi, conquistando i tre punti e raggiungendo così la New Taranto a quota 9 in classifica.

Nonostante lo stop, i rossoblù hanno confermato carattere e capacità di reazione, elementi che saranno fondamentali in vista dei prossimi impegni di campionato.

Adesso bisognerà fare tesoro degli errori commessi, ripartire da quanto di buono fatto e proiettarsi subito alla sfida di venerdì 24 quando la New Taranto sfiderà, in trasferta, i cugini dell’Itria. Fischio d’inizio ore 20.