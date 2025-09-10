Noi siamo l’Eccellenza

mercoledì 10 Settembre 25
Sport

Cinque vittorie e due pari per la Quero-Chiloiro a Castellaneta

CP -
I pugili professionisti premiano gli atleti nella “città del mito” Un grande successo per la seconda edizione di boxe organizzata sabato 6 settembre a Castellaneta...
Il Taranto chiude il caso Jallow

Giuseppe Di Cera -
Con una nota stampa la società rossoblù pone fine alla discussione con il comitato regionale pugliese della Lnd «dichiarazioni del ds formulate in un...
Eccellenza, vittoria di cuore per il Taranto di Mister Danucci

Giuseppe Di Cera -
Grazie alla doppietta di Imoh e il goal di Calabra la squadra rossoblu batte il Polimnia. Ora testa al match di Coppa Italia Vittoria di...
