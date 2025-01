Pino Murgia è il nuovo allenatore del Taranto

Il tecnico di origine sarda lascia la Russia, dove lavorava per la l’Academy del Torino. Emiliano Ferrari sarà il collaboratore tecnico

Sarà Pino Murgia il nuovo allenatore del Taranto, il quinto della stagione, e accanto a lui lavorerà come collaboratore tecnico Emiliano Ferrari. Quest’ultimo, in un primo tempo, era stato indicato come il tecnico da tesserare. L’idea è però sfumata per mancanza del patentino Uefa A. Rinaldo De Zerbo, già ds dell’Alessandria, è invece il nuovo direttore generale. Con questa nuova triade, tra società e staff tecnico, il Taranto proverà a lanciare un più che disperato assalto alla salvezza.

Murgia, 60 anni, è alla sua prima esperienza sulla panchina di una squadra professionistica. Prima di accettare Taranto lavorava in Russia per conto della Torino Academy.

