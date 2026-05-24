Playoff nazionali, primo round al Taranto

Sotto di un gol dopo 12 minuti, i rossoblù rimontano e vincono 3-1. Tra sette giorni il ritorno

Il primo round della semifinale dei playoff nazionali è del Taranto, che supera 3-1 l’Apice. Gara non semplice per i rossoblù, che nei primi minuti sono costretti a subire la pressione campana. Il pressing favorisce diversi recuperi palla e al 12′ Pesce batte Mastrangelo con un tiro sbilenco, ma angolato. Al 15′ cambio forzato per il Taranto che perde Sansò, costretto a uscire in barella per un colpo al ginocchio. La reazione allo svantaggio si concretizza al 25′ sulla discesa a destra di Delvino. La palla arriva a Incerti nel cuore dell’area con tiro respinto da Fusco sui piedi di Loiodice che preferisce calciare al volo anziché prendere quella frazione di secondo in più per piazzarla. Al 29′ altra tegola difensiva per l’infortunio di Konaté, sostituito da Rizzo al centro della difesa. Il pareggio giunge su rigore al 42′. Il direttore di gara sanziona il netto fallo di mano e agli undici metri si presenta Loiodice che spiazza Fusco.

Ripresa più parca di occasioni, ma quelle giuste capitano sui piedi dei tarantini. Aguilera ribalta il risultata di testa, staccando a poche decine di centimetri dalla porta. È il 22′ e al 41′ Losavio aumenta la forbice involandosi verso Fusco, in uscita disperata.

TARANTO-APICE 3-1

RETI: 12′ pt Pesce (A), 42′ pt Loiodice, rig. (T), 22′ st Aguilera (T), 41′ st Losavio (T).

TARANTO (4-3-3) Mastrangelo; Sansò (15’ pt Delvino), Konate (29’ pt Rizzo), Guastamacchia, Derosa; Di Paolantonio (37′ st Marino), Incerti, Vukoja; Loiodice (45′ st Trombino), Losavio; Aguilera (29′ st Russo). A disp.: Martinkus, Labianca, Zampa, Monetti. All.: Danucci.

APICE (3-5-2): Fusco; Mercaldo, Urgioli, Potenza (28′ st Onesto); Evangelista, Perretta, Pesce (28′ st Kouyate), Mincione, Romeo (6′ st Ruggiero), Colarusso, Schinnea. A disp.: Caroraso, Sanguinario, De Stefano, Dimitrov, Vernacchio, Paolillo. All.: Cioffi.

ARBITRO: Guacchione di Collegno.

Guardalinee: D’Orazio di Teramo, Leli di L’Aquila.

Quarto ufficiale: Aureliano di Rossano

NOTE: ammoniti: Guastamacchia (T), Urgioli (A); angoli 2-1 per il Taranto. Rec. 1′ pt e 5′ st.