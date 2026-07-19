Ss Taranto, Ladisa pone fine al tempo delle riflessioni

Il Presidente del club rossoblù: “il nostro obiettivo è uno solo: riportare il Taranto dove merita”

Il Presidente del Taranto Calcio Sebastiano Ladisa guarda all’immediato futuro: ammissione in serie D, presentazione della campagna abbonamenti e delle maglie. Così scrive sulle pagine de L’Edicola del Sud:

«Buona domenica a tutti i tifosi del Taranto! Il nostro obiettivo è uno solo: riportare il Taranto dove merita. La Serie D rappresenta il punto di partenza del nostro progetto e, in queste ore, siamo in attesa di una comunicazione ufficiale da parte del Presidente della FIGC che possa chiarire se esistono i presupposti per una riammissione. Qualunque sia la decisione, desidero ringraziare fin da ora chi sta lavorando con impegno e responsabilità per il bene della nostra società.

Adesso, però, non è più il momento di guardarsi indietro. Il tempo delle riflessioni è finito. È arrivato il momento di agire. Dovremo affrontare la stagione con determinazione, cattiveria agonistica, umiltà e spirito di sacrificio. Qualunque sia la categoria, il Taranto dovrà scendere in campo con un solo obiettivo: lottare su ogni pallone e vincere. Nei prossimi giorni presenteremo la campagna abbonamenti. Sarà fondamentale il sostegno di tutti voi: abbiamo bisogno di uno stadio pieno, di una città che spinga la squadra dal primo all’ultimo minuto.

Vi presenteremo anche le nuove maglie e l’intera linea del merchandising, simboli di appartenenza e orgoglio che ci accompagneranno in questa nuova avventura. Ci aspetta un anno intenso, da vivere fianco a fianco, uniti da un’unica passione e da un unico grande amore. Insieme possiamo scrivere una nuova pagina della storia del Taranto. Sempre uniti. Sempre al fianco dei nostri colori. Forza Taranto sempre!»