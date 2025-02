Prosegue la marcia della Dinamo Nuovi Orizzonti: le ragazze di Coach Calviello battono il Trani

Il successo attesta il percorso di crescita della squadra che sabato prossimo 15 febbraio giocherà in casa della Pink Sport Time Bari. Un altro derby che si preannuncia infuocato

Capolista del girone Silver. Una significativa e non magra consolazione per una realtà che è la massima espressione del basket a Taranto: dopo la trasferta vittoriosa a Rende, la Nuovi Orizzonti supera anche la New Juve Trani, tra le mura amiche del PalaMazzola, nella seconda giornata d’andata dell’appendice di campionato.

Le ragazze di coach Amatori hanno avuto la meglio in una gara equilibrata e complicata chiusa con il punteggio di 69-60 (22-23, 34-37, 49-46). La svolta nel secondo tempo, quando la Dinamo ha messo in campo più intensità, sotto la spinta del pubblico del PalaMazzola, fattosi sentire per tutta la gara – circa 300 gli aficionados. Sugli scudi Chiara Mastrototaro e Nataliia Smaliuk, dominatrici assolute del pitturato (insieme hanno totalizzato 43 punti dei 69 segnati da Taranto), alla New Juve Trani non è bastata la prestazione eccezionale di Macello, top scorer dell’incontro capace di infilare triple e canestri da ogni angolo del campo. Questo successo attesta il percorso di crescita della Nuovi Orizzonti che sabato prossimo 15 febbraio giocherà in casa della Pink Sport Time Bari. Un altro derby che si preannuncia infuocato.

Il buongiorno si vede dal mattino: la combinazione Smaliuk – Cascione è fruttuosa, dopo sette secondi dal fischio iniziale. Risponde Joana Macello dalla lunga distanza. Taranto piazza un break di 8-0. Merito di due triple di Mastrototaro intervallate dal canestro di Andrea Iob.

Le ospiti si rifanno sotto con Lorena Toscano e Francesca Tolardo. Sul filo dell’equilibrio si va avanti, con Trani che la spunta alla prima sirena grazie alla quarta tripla messa a segno da Macello, per i punti del 22-23. Nel secondo quarto Smaliuk e Mastrototaro riportano Taranto avanti, sul 27-25.

Segue una fase confusa con errori da ambo le parti. Mastrototaro è implacabile dalla linea della carità; Andrea Iob, dopo l’infortunio che l’ha tenuta lontana dal parquet di gioco, torna a far sentire il suo peso sotto le plance. Ma è l’ex Morena De Pace a firmare la tripla che manda le sue compagne in vantaggio al lungo intervallo (34-37).

Capitan Gismondi inaugura con un canestro la seconda parte di gara. Macello si fa male ma, pur zoppicante, torna a muovere il suo tabellino. Smaliuk fa uno su due dalla lunetta, poi con una tripla riporta avanti Taranto (40-39). A canestro Daniela Caputo per Trani.

Poi ancora Smaliuk costringe coach Paolillo a chiamare timeout. Ma la musica non cambia. Le ospiti sbagliano nelle conclusioni ad alta percentuale, e le ioniche ne approfittano. Gismondi realizza un tiro libero. Trani limita i danni nel finale, grazie a De Pace, ancora dall’arco, e a Macello (49-46). La protagonista, nella formazione della New Juve Trani, è sempre Macello: l’ala argentina, in contropiede, riporta il match in parità (54-54). La Dinamo si affida ancora a Smaliuk che fa il buono e il cattivo tempo incaponendosi in azioni personali. La svolta all’ultimo giro di lancette arriva con Mastrototaro, con Taranto che gestisce e chiude la contesa sul 69-60 finale.

Nuovi Orizzonti Dinamo Taranto – New Juve Trani 69-60 (22-23, 34-37, 49-46)

Taranto: Smaliuk 23, Mastrototaro 20, Saponaro n.e., Gobbi, Iob 13, Smajic, Gismondi 5, Montrone n.e., Cascione 8, Martelli, Molino, Manco n.e. (All.re Gianpaolo Amatori – 1* ass. all.re Mimmo Calviello)

Trani: De Pace 6, Toscano 7, Macello 29, Albino, Gatta 4, Tolardo 6, Caputo 4, Riccotti 4, Spaltro n.e., Romanelli n.e. (All.re Giuseppe Paolillo – 1* ass. all.re Fabio Palieri)