La Quero-Chiloiro chiude il 2024 con l’oro di Donvito

Nella prima edizione della Coppa Italia Elite a Copertino, il pugile tarantino trionfa mentre Giacomo Gioioso si arrende in finale

Il 20 e il 22 dicembre si è svolta a Copertino la prima edizione della Coppa Italia Elite, organizzata dalla FPI e dalla Pugilistica Beboxe Copertino. Alla competizione nazionale, che ha visto i pugili Elite gareggiare in quattro riprese da tre minuti senza caschetto e canotta, hanno partecipato per la Quero-Chiloiro il 75 kg Alessandro Donvito e il 71 kg Giacomo Gioioso.

Nella finale spettacolare, il ventunenne Donvito ha affrontato il ventiquattrenne Faouzi Nahi della Pugilistica Regis Bologna, componente della nazionale marocchina e campione italiano under 22 nel 2022. Il pugile tarantino ha conquistato la vittoria con colpi precisi e un’efficace strategia di contrattacco. Giacomo Gioioso ha invece ceduto in finale contro Nicolò Vettore della Boxe ultimo round di Padova, bronzo agli Italiani Assoluti e under 22 del 2024, in un confronto dove ha dato il massimo nonostante la superiorità tecnica dell’avversario.

Il maestro Cataldo Quero ha commentato positivamente le prestazioni: “Questo campionato è stato un riscatto per Donvito e Gioioso dopo il sorteggio sfortunato agli Assoluti. Abbiamo una spinta in più per ripartire con grandi progetti per il prossimo anno con due ragazzi promettenti”.

A San Severo, il 21 dicembre, tre pugili della Quero-Chiloiro hanno partecipato al sottoclou dilettantistico del titolo italiano pesi welter professionisti. Luca Intermite ha ottenuto una vittoria nei 54 kg, mentre Antonio Palmitesta ha pareggiato nei 63 kg. Alessandro Zizzaro è stato sconfitto nei 60 kg, e gli youth Vittorio La Gioia e Pietro Vozza hanno pareggiato nel derby tarantino. All’angolo tecnico, con il maestro Quero, si sono alternati i tecnici Francesco D’Arcangelo e Domenico Maffei.