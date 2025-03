La Quero-Chiloiro porta Taranto sul ring di Matera

Un manipolo di giovani atleti parteciperà domenica 9 marzo alla manifestazione regionale organizzata dalla Pegasus gym & boxing club

Un’altra domenica all’insegna della boxe attende gli atleti della Quero-Chiloiro di Taranto. Il 9 marzo la squadra rossoblù sarà protagonista alla manifestazione pugilistica regionale organizzata dalla Pegasus gym & boxing club presso la palestra del tecnico Luciano Panettieri a Matera.

La competizione, che vedrà sfidarsi pugili provenienti da diverse società sportive pugliesi e lucane, prenderà il via alle 17.30 con ben quindici incontri in programma. Oltre ai tarantini della Quero-Chiloiro, l’evento ospiterà atleti della Pugilistica Martina Franca, dell’Authentic gym Fasano, della Pugilistica Castellano, della Black corner boxe team Carrescia e della Wellness revolution Pisticci.

Dopo mesi di intensi allenamenti nella palestra di via Emilia a Taranto, i pugili rossoblù sono pronti a mettersi alla prova. Per alcuni sarà l’emozionante debutto sul ring, mentre veterani come il giovanissimo Vincenzo Carparelli cercheranno di mettere a frutto la loro esperienza tra le sedici corde.

La spedizione tarantina, guidata dal maestro Cataldo Quero e dai tecnici Domenico Maffei e Giuseppe Fico di Gioia del Colle, schiererà una formazione variegata: nella categoria élite combatteranno Donato Buompane (80 kg), Marco Vezzoli (70 kg), Daniele Marchitelli (65 kg), Vittorio La Gioia e Michele Traversa (entrambi 60 kg) e Claudia Porfiri (65 kg femminile). Per la qualifica under 19 sarà impegnato Vincenzo Carparelli nei 50 kg, mentre nella categoria under 17 salirà sul ring Vittorio Ardito (66 kg).