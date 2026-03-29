Quero Chiloiro, Rossetti conquista la finale dei pesi Medi

Il pugile ci è riuscito con un impressionante KOT

Nino Rossetti conquista la semifinale al titolo italiano dei pesi Medi.

Il pugile della Quero Chiloiro ci è riuscito con un impressionante KOT, arrivato dopo una combinazione che ha messo l’arbitro dell’incontro in condizione di fermare immediatamente il match. Le qualità del campione tarantino sono state visibili, fin dai primissimi minuti, quando al primo gong ha attaccato con una pressione molto alta seguita da combinazioni a due mani. (Foto Primo Boxe Italia)