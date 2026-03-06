Sapore di mare

venerdì 6 Marzo 26
Volley, trasferta delicata per la Prisma La Cascina contro Macerata

Una sfida importate per i rossoblu nella fase finale della stagione. Il centrale Elia Bossi: “Dobbiamo anche essere bravi a pensare una partita alla...
Taranto piega Lagonegro in tre set, vittoria di nervi saldi e qualità

Una vittoria di maturità, contro un avversario che non ha mai mollato e che ha avuto il merito di portare ogni parziale allo sprint...
Prisma La Cascina, si scalda il PalaFiom

Mercoledì alle ore 20.30 gli ionici sfideranno la Rinascita Lagonegro Mercoledì alle ore 20.30 al PalaFiom la Prisma La Cascina Taranto sarà attesa da un...
