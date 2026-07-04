SS Taranto, colpo in mediana: ingaggiato Milenko Skoric

Primo acquisto per la mediana rossoblù: il 33enne serbo approda a Taranto dopo l’esperienza in Serie D con il Francavilla in Sinni
La SS Taranto ha ufficializzato l’ingaggio del centrocampista serbo Milenko Skoric, classe 1992, che vestirà la maglia rossoblù nella prossima stagione.
Per il mediano si tratta della seconda esperienza nel calcio italiano. Nella scorsa stagione, infatti, ha militato nel Francavilla in Sinni, nel campionato di Serie D, collezionando 34 presenze e mettendo a segno quattro reti, confermandosi uno dei punti di riferimento della formazione lucana.
Con l’arrivo di Skoric, il Taranto aggiunge esperienza e qualità al reparto di centrocampo in vista del prossimo campionato.
Crediti foto: SS Taranto Calcio