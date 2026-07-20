Delvino resta a Taranto

Il centrale difensivo sposerà ancora la causa rossoblù

Nelle ultime 24 ore, in casa Taranto, sono arrivate due riconferme. Dopo il centrocampista Alessandro Di Paolantonio, nella tarda mattinata di ieri, pochi minuti fa il club rossoblù ha ufficializzato la permanenza del centrale difensivo Fabio Delvino. Il classe 1998, nella passata stagione, ha iniziato da titolare per poi perdere progressivamente il posto. Nelle ultime giornate, complici anche alcuni infortuni dei compagni di reparto, lo ha ritrovato. Tra centrali ed esterni, la difesa ionica conta ora sette elementi.

Crediti foto: SS Taranto