Le Furie Rosse sul tetto del mondo

La seconda stella cucita sulla maglia spagnola rappresenta il punto di arrivo di un progetto molto più lungo di un quadriennio. È il risultato di un lavoro metodico sulla formazione dei giovani, sulla qualità tecnica, sull’identità di gioco. Da anni la Spagna investe con convinzione nei propri vivai, costruisce calciatori prima ancora che atleti, educa al possesso, alla tecnica e alla comprensione del gioco. I risultati raccolti dalle nazionali giovanili e dai club nelle competizioni internazionali sono la naturale conseguenza di questa filosofia

Il campo non mente: la Spagna è campione del mondo perché è stata la migliore. Alla fine, come detto, si è espresso il campo. Quel tappeto verde che, al di là delle previsioni, delle suggestioni e del peso dei nomi, rimane il giudice più imparziale del calcio. Il Mondiale lo ha vinto la squadra che più lo meritava. La Spagna non è stata soltanto la migliore della finale: è stata la migliore lungo tutto il percorso. Ha giocato il calcio più convincente, più moderno, più completo. E alla fine è stata premiata.

Ci sono vittorie figlie di un episodio e altre costruite giorno dopo giorno. Quella della Spagna appartiene alla seconda categoria. Luis de la Fuente ha avuto a disposizione la rosa più ricca e più equilibrata del torneo, ma soprattutto ha saputo trasformarla in un gruppo. È questa la differenza sostanziale. Cambiare uomini senza cambiare identità è un privilegio che appartiene soltanto alle grandi squadre.

Durante tutta la competizione il commissario tecnico spagnolo ha alternato i suoi interpreti senza che il gioco ne risentisse. Anzi. Più di una volta sono stati proprio i subentrati a indirizzare le partite. L’ultimo esempio è arrivato nella finale, quando Ferran Torres e Nico Williams hanno confezionato l’azione che ha deciso il Mondiale nei tempi supplementari. Una fotografia perfetta della profondità di una squadra nella quale ogni giocatore conosce il proprio ruolo e lo interpreta con naturalezza.

Eppure la finale aveva presentato anche un momento che avrebbe potuto cambiare tutto. L’uscita di Rodri, autentico metronomo delle Furie Rosse e fino a quel momento, ancora una volta, il migliore in campo. Al suo posto è entrato Martín Zubimendi per affrontare i tempi supplementari. Una sostituzione delicata, quasi traumatica per qualsiasi squadra. Non per questa Spagna, che ha continuato a giocare con gli stessi principi, con la stessa lucidità, con la stessa personalità.

Persino una prestazione meno brillante del solito da parte di Lamine Yamal, il talento destinato a segnare un’epoca, non ha modificato gli equilibri della squadra. È un dettaglio che racconta molto. Le grandi nazionali non dipendono dai propri fuoriclasse; li valorizzano all’interno di un sistema che funziona anche quando qualcuno attraversa una giornata normale.

Dall’altra parte è mancata l’Argentina. Non tanto nello spirito, quanto nella capacità di imporre il proprio calcio. Per lunghi tratti sono stati gli spagnoli a dettare ritmo, possesso e territorio. Lionel Messi è rimasto spesso ai margini della manovra, servito poco e male, costretto a rincorrere il pallone invece di accarezzarlo. Quando il suo capitano non riesce a illuminare il gioco, tutta la costruzione offensiva dell’Albiceleste perde brillantezza.

La reazione argentina è arrivata nel finale, intensa, rabbiosa, generosa. Ma è stata più figlia dell’orgoglio che della lucidità. Ha spinto la Spagna a difendersi, senza però riuscire a incrinarne davvero le certezze. E il calcio, quasi sempre, finisce per premiare la squadra che controlla la partita più di quella che la insegue.

La seconda stella cucita sulla maglia spagnola rappresenta il punto di arrivo di un progetto molto più lungo di un quadriennio. È il risultato di un lavoro metodico sulla formazione dei giovani, sulla qualità tecnica, sull’identità di gioco. Da anni la Spagna investe con convinzione nei propri vivai, costruisce calciatori prima ancora che atleti, educa al possesso, alla tecnica e alla comprensione del gioco. I risultati raccolti dalle nazionali giovanili e dai club nelle competizioni internazionali sono la naturale conseguenza di questa filosofia.

È anche una conferma della forza del calcio europeo, che continua a rappresentare il riferimento tecnico del panorama mondiale. Senza dimenticare, però, la crescita evidente degli altri continenti. L’Africa, in particolare, ha dimostrato di aver colmato gran parte del divario, offrendo squadre sempre più organizzate, ricche di talento e capaci di competere con chiunque. Il Mondiale racconta proprio questo: le distanze si accorciano, ma per restare al vertice servono idee, continuità e organizzazione.

Resta infine il ricordo di una manifestazione straordinaria. Un autentico colossal sportivo, capace di coinvolgere il mondo intero. Stadi pieni, organizzazione impeccabile, spettacolo dentro e fuori dal campo. Il calcio, quando riesce a esprimersi a questi livelli, continua a essere il linguaggio universale più potente.

L’appuntamento è ora fissato per il 2030, quando il Mondiale tornerà ad attraversare tre Paesi : Spagna, Portogallo e Marocco, in un’edizione destinata già da oggi ad avere un forte valore simbolico. Con un auspicio che appartiene a tutti gli appassionati italiani: rivedere finalmente anche l’Italia tra le protagoniste.

Buon lavoro, Paolo Maldini. Perché il futuro comincia sempre il giorno dopo una sconfitta. O, come in questo caso, il giorno dopo aver visto quanto il calcio degli altri sia riuscito a crescere.