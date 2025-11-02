Taranto, battere il Canosa per rilanciarsi

Il successo in Coppa Italia contro l’Atletico Acquaviva ha restituito alla piazza una squadra più tonica

Allo stadio “Italia” di Massafra, con fischio di iniziò alle 14.30, torna in campo il Taranto di Ciro Danucci. In questa dodicesima giornata di campionato l’avversario è il Canosa, secondo in classifica a pari merito con il Brindisi a quota 23. Due punti più sotto i rossoblù fermi a 21.

Il successo di giovedì scorso nell’andata della seconda fase della Coppa Italia, 5-1 sull’Atletico Acquaviva, ha restituito alla piazza una squadra più tonica. Vincere significherebbe riportare sotto una squadra attrezzata come il Canosa. Soprattutto lancerebbe un messaggio alle altre per dire che il Taranto è tornato dopo un periodo, breve ma intenso, di appannamento. Data la squalifica di Etchegoyen e il difficile recupero di Di Paolantonio, qualche problema potrebbe esserci a centrocampo.

Lo schema seguito potrebbe essere il 4-3-3. Tra i pali dovrebbe essere riconfermato Capogna. In difesa, da destra verso sinistra, si posizionerebbero: Hadziosmanovic, Delvino, Brunetti e Derosa. A centrocampo posto sicuro per Marino, Monetti e Souare, mentre in avanti Russo e Losavio agirebbero alle spalle dello spagnolo Aguilera.