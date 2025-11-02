domenica 2 Novembre 25
Taranto, battere il Canosa per rilanciarsi

Articoli Correlati

Ciro Danucci riceve in regalo un Under

CP -
Da oggi a disposizione del tecnico del Taranto c'è Alessandro Labianca, esterno offensivo proveniente dalla Fidelis Andria Un Under a disposizione del tecnico Ciro Danucci. Il Taranto...
Massafra calcio, squalifica del campo dopo i cori razzisti

CP -
di Angelo Nasuto Rubino: "Ci viene negata anche la possibilità di poterci difendere” Il calcio a Massafra? Mai così bistrattato. E allora il Presidente del pallone...
Taranto, cinquina scacciapensieri

CP -
Nell'andata della seconda fase della Coppa Italia , i rossoblù piegano 5-1 L'atletico Acquaviva. Tutte e sei le reti nella ripresa Cinquina del Taranto che...
