Taranto Calcio, Mister Danucci: “Onorato di essere l’allenatore dei rossoblu”

di Giuseppe Di Cera

A pochi minuti dall’inizio della conferenza stampa, sia il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, che il presidente del Taranto Vito Ladisa hanno rilasciato alcune dichiarazioni. Il primo cittadino ha espresso ampia soddisfazione per l’acquisizione del club da parte della famiglia Ladisa. “Sono felice che sia arrivato questo giorno. Abbiamo orientato la nostra scelta verso una società vicino al nostro territorio. Voglio dirlo: forza Taranto!”

Aggiornamento ore 11.28

“La mia idea è molto chiara: il Taranto vuole essere il sogno ad occhi aperti di una comunità che lavora per il proprio benessere». Così il presidente del Taranto Vito Ladisa durante la conferenza stampa in corso a Palazzo di Città, che aggiunge: “ho una visione molto ampia del calcio. Una squadra va bene se tutto ciò che sta attorno a sè è dalla stessa parte. Taranto ha avuto un dono fantastico dal Signore: un paesaggio fantastico e va sfruttato”».

Aggiornamento ore 12.00

La conferenza stampa prosegue con la sua seconda parte, in cui protagonisti sono il direttore sportivo Riccardo Di Bari e il tecnico Ciro Danucci.

Di Bari è chiaro: “A stampa e tifosi dico di essere pazienti. Noi – spiega – daremo tutto per il Taranto. Sono sicuro che faremo bene e cercheremo in tutti i modi di regalare il sogno che ci porterebbe al salto di categoria. Stiamo lavorando per completare la squadra. Ci confrontiamo ogni giorno con il mister per trovare l’uomo e il calciatore che faccia al nostro caso”.

Danucci è visibilmente emozionato: “sono onorato di essere l’allenatore del Taranto. Ho avuto la fortuna di essere stato parte del settore giovanile del Taranto e anche della prima squadra, anche se per poco. Obiettivi della stagione? Creare con squadra e società un gruppo unico, che possa battagliare in tutti i campi. Spero che Taranto, a fine stagione possa gioire”.