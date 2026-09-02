Taranto, cercasi riscatto domani con la Nuova Spinazzola

Fischio di inizio alle 17 all’Alen Fasciano

Non c’è tempo, e forse è anche meglio così, per pensare troppo al pareggio di domenica scorsa con la Cosmano Sport. Il Taranto si rituffa subito in campionato per il secondo turno di con la Nuova Spinazzola.

Il fischio di inizio è previsto per le 17 all’Alen Fasciano di Spinazzola, che i rossoblù calcheranno per la prima volta. Infatti nella scorsa stagione, era il 4 settembre, l’impianto era indisponibile per una serie di lavori e si giocò a Ruvo di Puglia. Vinse il Taranto, allenato da Ciro Danucci per 1-0. Un risultato che oggi farebbe molto comodo e che calmerebbe le acque, visto che il mezzo passo falso della prima giornata non è stato digerito dalla tifoseria.

Alla vigilia della sfida ha parlato il tecnico Alberto Giuliatto, che ha ribadito la necessità di non «staccare la spina durante la gara». Deleterio sarebbe stato il cooling break di metà ripresa: «non a caso loro hanno ridotto le distanze pochi minuti dopo». Un atteggiamento che da una squadra esperta non è stato gradito.

In ogni caso il 2-2 produrrà alcuni cambiamenti nella formazione, anche perché a settembre le partite saranno tante e quasi tutti avranno l’opportunità di dimostrare il loro valore. Tra i convocati ci sarà anche l’Under Umberto Monetti, assente tre giorni fa al debutto.