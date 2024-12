Taranto ci prova, Trento vince 3-1 in riva allo Jonio

La squadra di Coach Boninfante tiene testa ai ragazzi di Fabio Soli fino all’infortunio di Fabrizio Gironi nel terzo set

Finisce 1-3 tra Gioiella Prisma Volley Taranto e Itas Trentino nelle mura amiche del Palamazzola. Taranto ci prova, mollando la presa solo nel quarto set a Trento, campione d’Europa in carica. La squadra di coach Fabio Soli (Trento) si scontra con le difficoltà del match in riva allo Jonio riuscendo comunque a conquistare il massimo punteggio.

L’MVP del match è Alessandro Michieletto, idolo della nazionale di Fefè De Giorgi e dei cuori dolomitici. Taranto che tiene testa sino all’infortunio di Fabrizio Gironi nel terzo set poi il buio.

Parte bene la formazione di casa tenendo testa alla potenza ospite, 4-3 dopo poco con l’ace di Roamy Alonso. Non sbaglia Fabrizio Gironi, il 9 di Taranto conquista il 6-5.Taranto che in P4 trova buoni punti, 11-9 per la formazione Jonica. Ace del numero 11 di Trento, la palla si ferma sul nastro, non può nulla Taranto. Ace di Michieletto, Brodie Hofer ci prova ma è l’italiano a vincere il duello dei due numeri cinque. Michieletto conquista il 19-22, Taranto che perde la presa su Trento. Time out Trento sul ritorno di forza della formazione di casa, 21-22 per Trento. Taranto porta il set ai vantaggi, ma Trento conquista subito un altro set-point, 25-24. Doppio ace di Michieletto per chiudere il primo set 32-30 per la formazione ospite. Top scorer del set Lanza e Michieletto con nove punti a tabellino.

Il primo punto del secondo set è di Trento. Gironi gioca con le mani del muro, 5-6 per Trento. Roamy Alonso porta Taranto in vantaggio per la prima volta, 10-9. Pallonetto di Fabrizio Gironi, 13-11. Vola Pippo, 19-15 per Taranto nel secondo parziale. Ace di Fabrizio Gironi, 20-15, Trento chiama il time out, Soli a colloquio. Taranto che si avvicina a chiudere il set, 23-17 per la squadra di casa. Trento accorcia di due punti, 23-19. Invasione di Trento a muro, 24-19 per Taranto. Vince Taranto 25-19, top scorer del set Fabrizio Gironi con sette punti.

Il terzo set si apre con un 2-0 per Taranto che inizia subito bene. Taranto continua a macinare punti, 4-1. Muro di Alonso, ace di Lanza, 6-1 Taranto. Ancora Gironi, 8-3 Taranto. Muro di Filippo Lanza, 11-7, Palamazzola infuocato. Gironi esce dal campo sulle spalle dei compagni, l’infortunio del numero 9 è apparentemente grave, entra Santangelo. Errore al servizio di Bartha, 12-10 Taranto. Pareggia i conti Trento, 12-12. Miracolo Davide Luzzi, doppio muro e tanto show al Palamazzola, 14-12 per Taranto. Sorpasso Trento, 14-15. Trento recupera due volte, ma Taranto si impone e conquista la parità, 17-17. Taranto ora condizionata dall’assenza di Gironi, 19-22 per Trento. 20-24, 4 set point per Trento. Ne serve solo uno a Trento, 20-25. Top scorer del set Flavio con sei punti.

Taranto che sostituisce Santangelo con Held giocando Hofer opposto nel quarto set. Held conquista subito un punto importante e mette il risultato in parità, 2-2. Roamy Alonso infiamma l’ambiente, 6-6 con una grande veloce al centro. Super Ace di Filippo Lanza, doppio vantaggio Taranto. Taranto ammutolita, 10-15 Trento. Taranto in crisi, 12-19 per Trento. Chiude Trento 15-25.

TABELLINO:

Taranto: Santangelo 1, Luzzi L, Held 2, Alletti 0, Hofer 11, Rizzo L, D’heer 5, Balestra NG, Gironi 12, Lanza 19, Alonso 10, Fevereiro NG, Zimmermann 2, Paglialunga 0.

Trento: Bristot NG, Pesaresi L, Michieletto 21, Sbertoli 4, Pellecani NG, Garcia 0, Rychlicki 15, Magalini NG, Laurenzano L, Lavia 8, Bartha 10, Flavio 14, Acquarone NG.