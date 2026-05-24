Taranto, con l’Apice il primo atto della semifinale

Questo pomeriggio alle 16, la squadra di Ciro Danucci ospiterà i biancazzurri beneventani allo stadio Italia

Il primo atto della semifinale dei playoff nazionali andrà in scena questo pomeriggio alle 16 allo stadio Italia. Lo stadio massafrese sarà colmo per sostenere il Taranto che affronterà l’Apice, club beneventano giunto secondo nel girone B della Campania.



Il ritorno si giocherà domenica 31 maggio, ma i rossoblù dovranno arrivarci senza rischiare nulla. Tradotto dovranno giocarvi dovendo difendere un congruo vantaggio che non sia inferiore alle due reti di scarto. Ecco perché sarà importante, questo pomeriggio, approcciarsi allo scontro con lo stesso piglio del 10 maggio, quando a Massafra si presentò il Canosa. Nel primo tempo la squadra confezionò qualcosa come cinque o sei palle gol nitide, realizzandone soltanto una. In questo dovrà esserci il miglioramento, a parità di occasioni create. L’Apice, però, ha una consistenza diversa rispetto ai canosini, decisamente più votati all’attacco.

La squadra di Renato Cioffi adotta filosofie diverse, dimostrandosi più accorta, tanto da fare della difesa uno dei suoi punti di forza. Perciò Taranto avvisato, mezzo salvato. Il resto spetterà a una prova di squadra e dei singoli che non ammetta repliche.

Danucci sarà costretto a rinunciare al terzino destro Cristian Hadziosmanovic, appiedato dal giudice sportivo per due turni. Al suo posto, come già fatto in altre occasioni, ci sarà Alessio Sansò, mentre a sinistra dovrebbe essere impiegato Derosa. A centrocampo potrebbe esserci l’ennesima conferma per Di Paolantonio, Incerti e il croato Vukoja, così come in attacco per Loiodice, Losavio e Aguilera. Sulla mediana, però, scalpita Marino, che potrebbe anche soffiare il posto a Incerti.