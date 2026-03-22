Taranto, continua la corsa playoff

I rossoblu passano 3 a 2 a Novoli. Il primo tempo già indirizza la gara perché termina sul 2 a 0

Il Taranto passa 3-2 a Novoli, prosegue la sua corsa playoff e tiene a distanza il Canosa. Nel suo 4-3-2-1 Danucci introduce Monetti che fa da elastico tra mediana e trequarti, per cui in fase offensiva la squadra muta in un 4-2-3-1.

Tre minuti e Aguilera ruba palla a Lobjanidze e si presenta davanti a Suma che salva con i piedi. Il gol è nell’aria e arriva al 18′: Loiodice prende la mira e calcia in porta, Maccarrone salva sulla linea, Losavio è nei pressi e insacca. Bis al 26′ e la firma è di Aguilera che vince un corpo a corpo in area prima di chiudere sul primo palo dov’è il portiere non può arrivare.

Il calo di tensione dei rossoblù arriva al principio della ripresa. I novolesi impiegano due minuti per ridurre le distanze con Mancarella, che riprende una corta respinta di .Mastrangelo. Non si scompone il Taranto che al minuto undici si porta sul 3-1, sfruttando le doti acrobatiche di Losavio in rovesciata.

Al 22′ Russo potrebbe mettere la parola fine alla contesa ma, dopo avere percorso palla al piede venti metri calcia di interno destro e coglie la parte interna del palo.

La partita è viva e al 35′ Mastrangelo compie il miracolo sulla deviazione di Lobjanidze che avrebbe riaperto la partita, per poi neutralizzare la conclusione di Mancarella del 37′. Nulla può, invece, sul tiro di De Blasi ben appostato in area di rigore.

NOVOLI-TARANTO 2-3

RETI 18′ pt, 11′ st Losavio (T), 26′ pt Aguilera (T), 2′ st Mancarella (N), 48′ st De Blasi (N).

NOVOLI (4-5-1): Suma; Sorino, Lobjanidze, Maccarone, Togora; Ferreira, Mancarella, Valzano (31′ st ‘ st Natale), De Blasi, Quarta; Villa (1’ st Milanese). A disp.: Centonze, Quartulli, Mellone, Liccardi, Savoia, Natale, Parisi. All. Luperto.

TARANTO (4-3-3): Mastrangelo; Hadziosmanovic (41′ st di Marino), Rizzo, Konate, Derosa; Monetti (41′ st Sansò) Di Paolantonio (16′ st Zampa), Vukoja, Loiodice, Losavio (32′ st Trombino), Aguilera (16′ st Russo) A disp.: Martinkus, Delvino, Magalhaes Perez, Labianca. All.: Danucci.

ARBITRO: Cacciapaglia di Bari.

Guardalinee: Mazzarella di Barletta e Garofalo di Molfetta.

NOTE: Ammoniti: Quarta, Luperto (N), Di Paolantonio, Konate (T) e Danucci tecnico del Taranto. Angoli 4-3 per il Taranto. Rec.: 1′ pt, 3′ st.