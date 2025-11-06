Taranto, da ospite allo stadio Italia per battere il Massafra

Rossoblù in campo alle 14.30, a porte chiuse. Servono i tre punti per tenere il passo della capolista Brindisi

Il Taranto ha oramai fatto l’abitudine alle settimane corte. Questo pomeriggio alle 14.30 si torna in campo per il 13esimo turno di campionato. I rossoblù saranno nuovamente di scena a Massafra, ma lo saranno come squadra ospite, perché disputerà l’unico derby ionico previsto in calendario.

I veri padroni di casa del Massafra proveranno a fare la storia e a battere la squadra del capoluogo. Purtroppo questo storico appuntamento per il calcio della provincia potrà essere seguito soltanto in televisione, perché lo stadio Italia è stato squalificato per via di alcuni cori razzisti sanzionati dal giudice sportivo.

L’episodio risale alla partita dei giallorossi con la UC Bisceglie. Come il Massafra, il Taranto è reduce da una vittoria per 3-1. La compagine di Ciro Danucci ha battuto il Canosa nello scontro diretto al vertice e adesso deve continuare a pedalare per raggiungere la vetta, distante soltanto due punti e attualmente in mano al Brindisi.

Pertanto conquistare i tre punti diventa un obbligo, contro una formazione che ha già subito 24 reti, risultando la seconda peggiore difesa. Danucci, nel suo 4-2-3-1 dovrebbe confermare De Simone tra i pali; davanti a lui Hadziosmanovic, Brunetti, Delvino e Derosa; sulla mediana dovrebbero esserci Etchegoyen e Vukoja; sulla trequarti Calabria, Monetti e Losavio a supporto dell’unica punta Aguilera.