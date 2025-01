Taranto e Apex Capital Global LLC: le precisazioni di Marcel Vulpis

Il Cgo del fondo è pienamente operativo e afferma: «la trattativa è ancora in piedi»

Il Chief Growth Officer (Cgo) di Apex Capital Global LLC, Marcel Vulpis, interviene sulla trattativa con la famiglia Giove per la cessione del Taranto aFc 1927. «Sono in costante contatto con Mark Campbell già da fine mese di novembre su temi legati alla comunicazione. Non è vero che sono bloccato da una settimana, come ho letto stamattina su un media locale, anzi già da tempo collaboriamo per la parte di mia competenza. Questa idea di una Apex bloccata o non operativa è una visione distorta della realtà, ma ormai a Taranto si vive spesso di voci e non di fonti verificate (come si dovrebbe). Detto questo, la trattativa è ancora aperta e anche in caso, eventualmente, di una conclusione non positiva (che chiaramente non ci auguriamo), Apex organizzerà un momento di confronto con media e tifosi. Nel contempo riporterà alle istituzioni gli esiti finali di questa lunga querelle. Apex lo deve, per rispetto e non solo, alla comunità di Taranto».