Taranto, facile sul Foggia Incedit

I rossoblù vincono 5-0, tutte e cinque le reti nel primo tempo

Troppo facile per il Taranto avere ragione del Foggia Incedit, ultima forza del campionato. I rossoblù ionici vincono 5-0, ma la partita è già in ghiaccio dopo 40 minuti, quando il risultato è già dato Ciro Danucci non fa sconti a una formazione dall’atteggiamento dimesso e schiera il suo miglior undici. Nel ruolo di terzino destro c’è Hadziosmanovic, pienamente recuperato Hadziosmanovic. In panchina si rivede Di Paolantonio, che ha smaltito l’infortunio.

Il Taranto vuole chiudere subito la pratica e sblocca dopo un minuto con la deviazione aere di Aguilera sull’assist di Hadziosmanovic. Due primi e Monetti raddoppia fortuitamente: il suo tiro cross segue una traiettoria beffarda e Distasio è battuto. Tris al 27′ di Calabria che è tra in area dalla sinistra e triplica con il mancino. Minuto 34′ Hadziosmanovic riprende un salvataggio sulla linea, sul tiro di Aguilera, e gonfia la rete per il 4-0. Infine, al 40′, l’asse del primo gol, Hadziosmanovic-Aguilera si ripropone nelle stesse modalità con il tocco sotto misura dellp spagnolo e la cinquina è servita. Nel secondo tempo stessa musica e gol sfiorati a ripetizione, come quello di Malltezi al minuto 11, il cui diagonale è terminato a lato di un soffio. Ferrucci, al 42′ coglie la traversa e sopra il gol della bandiera.

TARANTO-FOGGIA INCEDIT 5-0

RETI: 1’ pt, 40′ pt Aguilera, 3’ Monetti, 27′ st Calabria, 34′ st Hadziosmanovic.

TARANTO (4-2-3-1): De Simone, Hadziosmanovic (23′ st Souaré), Delvino, Konate, Derosa; Marino, Vukoja (3′ st Etchegoyen); Calabria (33′ st Di Paolantonio), Monetti (3′ st Labianca), Losavio; Aguilera (10′ Malltezi). A disp.: Fallani, Terrana, Brunetti, Russo. All.: Danucci.

FOGGIA INCEDIT (3-5-2): D. Distasio (1′ st Sciretta); Rubino, Stele, Ferrucci; S. Distasio (23’ pt Ambrosino, 15′ st Dembele), Kamara, Senatore; Coco, Saikou; Suriano (12′ st Cortopasso), Siclari (38′ st Cateniello) . A disp.: Cardellino, Delle Noci, Delli Carri. All.: La Salandra.

ARBITRO: Racanelli di Bari.

NOTE: angoli 8-0 per il Taranto