domenica 9 Novembre 25
CP

Taranto, facile sul Foggia Incedit

Sport

Articoli Correlati

Magri-Zito, pareggio al Paladozza di Bologna

CP -
Quero: "Agli addetti ai lavori il verdetto è sembrato anche un po’ stretto, soprattutto per la supremazia di Magrì su Zito" Lo scorso 7 novembre...
Read more

Allo stadio Italia testa coda da sfruttare

CP -
Alle 14.30, il Taranto ospiterà il Foggia Incedit, ultimo con cinque punti L'occasione è d'oro per il Taranto che questo pomeriggio alle 14.30 affronterà il Foggia Incedit,...
Read more

Lega Pro-pal(la)

Vittorio Galigani -
La Lega resta un carrozzone claudicante e costoso, un ente autoreferenziale che si limita all’ordinaria amministrazione. Il suo presidente, ben remunerato, non ha presentato...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand